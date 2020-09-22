بـ700 دولار.. Gucci تطرح الجينز ذا بقع العشب



إذا كنت ترى أن الموضة الراقية كلها أزياء حريرية مرصعة بالألماس، وحقائب يد جلدية يزينها اللؤلؤ، فعليك اليوم أن تعيد تفكيرك فى هذا، مع أحدث أزياء علامة جوتشي "الجينز المتسخ بالبقع".



الجينز ذا بقع العشب



وطرحت ماركة Gucci العالمية، بنطال الجينز مع بقع العشب المتعمدة على الركبتين مقابل 600 جنيه إسترليني (أى 770 دولارًا).



ولمحبي قماش الدنيم، يضم بيت الأزياء الإيطالي أيضًا "سولبيت" بنفس الأسلوب المتسخ بالبقع مقابل 850 جنيهًا إسترلينيًا (أى 1092 دولارًا).

الجينز ذا بقع العشب

كلا النوعين من التصاميم الجديدة، تم طرحهما في مجموعة Gucci الرجالية الجاهزة لخريف وشتاء 2020، والتي تقول العلامة التجارية إنها تبث "أجواء الجرونج" وهى التى تعبر عن موسيقى الروك الحديثة.







الجينز ذا بقع العشب

وكتبت العلامة التجارية، فى التعريف بأزيائها الجديدة، "بنطلون الدنيم واسع الساق مصنوع من القطن المعالج خصيصًا للحصول على تأثير شبيه بالبقع"، كما يصفه الموقع.



الجينز ذا بقع العشب

وتعد هذه المرة ليست الأولى التي تفرض فيها Gucci أسعارًا باهظة على أزياء قد يعتبرها الكثير من الناس تالفة أو قديمة.



ففي عام 2019، أطلقت العلامة التجارية الفاخرة أحذية رياضية ذات مظهر متسخ مقابل 870 دولارًا.



الجينز ذا بقع العشب