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الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بـ700 دولار.. Gucci تطرح الجينز ذا بقع العشب

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 01:11 ص
الجينز ذا بقع العشب
الجينز ذا بقع العشب
سارة ساويرس
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إذا كنت ترى أن الموضة الراقية كلها أزياء حريرية مرصعة بالألماس، وحقائب يد جلدية يزينها اللؤلؤ، فعليك اليوم أن تعيد تفكيرك فى هذا، مع أحدث أزياء علامة جوتشي "الجينز المتسخ بالبقع".
الجينز ذا بقع العشب
الجينز ذا بقع العشب

وطرحت ماركة Gucci العالمية، بنطال الجينز مع بقع العشب المتعمدة على الركبتين مقابل 600 جنيه إسترليني (أى 770 دولارًا).

ولمحبي قماش الدنيم، يضم بيت الأزياء الإيطالي أيضًا "سولبيت" بنفس الأسلوب المتسخ بالبقع مقابل 850 جنيهًا إسترلينيًا (أى 1092 دولارًا).
الجينز ذا بقع العشب
الجينز ذا بقع العشب
كلا النوعين من التصاميم الجديدة، تم طرحهما في مجموعة Gucci الرجالية الجاهزة لخريف وشتاء 2020، والتي تقول العلامة التجارية إنها تبث "أجواء الجرونج" وهى التى تعبر عن موسيقى الروك الحديثة.


الجينز ذا بقع العشب
الجينز ذا بقع العشب
وكتبت العلامة التجارية، فى التعريف بأزيائها الجديدة، "بنطلون الدنيم واسع الساق مصنوع من القطن المعالج خصيصًا للحصول على تأثير شبيه بالبقع"، كما يصفه الموقع.
الجينز ذا بقع العشب
الجينز ذا بقع العشب
وتعد هذه المرة ليست الأولى التي تفرض فيها Gucci أسعارًا باهظة على أزياء قد يعتبرها الكثير من الناس تالفة أو قديمة.

ففي عام 2019، أطلقت العلامة التجارية الفاخرة أحذية رياضية ذات مظهر متسخ مقابل 870 دولارًا.
الجينز ذا بقع العشب
الجينز ذا بقع العشب
وأثارت هذه الأزياء المتسخة بالبقع سخرية الكثير من المستخدمين، عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث كتب أحد المتسوقين: "لدي بعض الأزواج الملطخة القذرة مثل هذه التي تركتها في كوخ الحديقة".

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