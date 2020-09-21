رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 الموافق 05 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محمد مصطفى أبو شامة يكبت: أين الجماهير؟

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:31 م
محمد مصطفى أبو شامة
محمد مصطفى أبو شامة
طباعة
تمثل الجماهير قيمة أساسية مؤثرة في صناعة القرار، ولا يتوقف دورها عند مجال بعينه، فأهمية وجودها في التفاعل السياسي لا تقل عن تأثيرها في حركة أسواق المال ودورة عجلة الاقتصاد، وربما تتعاظم الأهمية في صناعة النجوم في مجالات مثل الفن والرياضة، إن حركة الجماهير هي عصب الحياة، بها يتشكل العالم وتتكون الدول وتنشأ تحالفات، وبها أيضاً تضيع دول وتتهدم مؤسسات وتسقط أنظمة.

إن مراقبة الجماهير وسيكولوجيتها كانت هدفاً محورياً لعالم نفس الجماهير الفرنسي جوستاف لوبون، فقام بدراسته المهمة والتي نشرت في كتاب بعنوان «سيكولوجية الجماهير»، وصدرت طبعته العربية عام 1991 عن دار الساقي للنشر، ويعتبر الكتاب مرجعاً رئيسياً لكل صناع القرار والمنشغلين والمشتغلين بالشأن العام سواء رجال سياسية أو اقتصاد أو ثقافة.
وقد طرحنا في الأسابيع الأخيرة في مصر السؤال (عنوان المقال)، أين الجماهير؟.. في أكثر من مناسبة، كان أبرزها انتخابات مجلس الشيوخ وإعادتها والتي حظيت بمشاركة جماهيرية محدودة وإقبالاً ضعيفاً، حيث وصلت نسبة المشاركة فيها إلي 14٪ ممن لهم الحق في الانتخاب، وهي ربما أقل مشاركة حظيت بها فعالية سياسية منذ يناير 2011، وتحاول الدولة تدارك الأمر في الفعاليات الانتخابية القادمة ومنها انتخابات مجلس النواب والتي أنطلق قطارها هذا الأسبوع.
أما المناسبة الثانية التي غابت فيها الجماهير بشكل ملحوظ.. كانت يوم 20 سبتمبر، موعد «الثورة الوهمية» التي حرض عليها المقال الهارب محمد علي مدعوما من عناصر إخوانية هاربة ودولاً معادية للنظام المصري، راهنوا فيه على حالة الغضب المكتوم داخل المصريين والتي زادت في الآونة الأخيرة بفعل قرارات إصلاحية اتخذتها الحكومة وشكلت عبئاً ثقيلاً على العديد من الأسر في مختلف محافظات مصر، وقد فشل رهان الخونة لأنهم لم يدركوا يوماً سر الجماهير وسيكولوجية تحركها، وسقطوا في فخ التقليد ومحاولة استنساخ تجربتي يناير 2011 ويونيو 2013، وتحريك الجماهير للخروج إلى الشوارع ومنها إلى الميادين الكبرى وتعليق يافطة «ثورة»، وهو ما لم يتحقق بل حدث عكسه وانفجرت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقم من المقاول (الكومبارس) وصحبته وتلقنهم درساً (للأـسف) لن يستوعبوه.
وفي مناسبات آخرى سابقة، كان السؤال عن الجماهير استنكاريا من حضورها، وكانت الدهشة بسبب الزحام والتواجد الجماهيري على عكس المطلوب من الإجراءات الاحترازية المقررة من الدولة (وكل دول العالم) لمكافحة انتشار فيروس الكورونا والحد من الإصابة به، وتفننت الجماهير في إيجاد السبل التي تخرق بها القواعد وتتهرب من التعليمات، وازدحمت الشوارع والأسواق والشواطئ وعكست حركت الجماهير في مصر وغيرها من دول العالم، تمرداً واضحاً على الكمامة التي تختزل كل الأشكال الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس المستجد «كوفيد 19»، والذي يترقب العالم موجته الثانية، بل أنه في أمريكا وبعض دول أوروبا خرجت مظاهرات ضد الكمامة وضد قيود كورونا.
وفي محاولة الإجابة عن السؤال، كان مفيداً العودة إلى كتاب لوبون عن الجماهير وسيكولوجيتها، والتي يختزل في مقدمته أفكاره عنها، حيث يرى «أن الجماهير تعتبر القوى المهمة في هذا العصر لكن يجب أن ندرك أن الجماهير غير عقلانية وهدامة، ودورها دائماً لا يكون في البناء إنما في الهدم، ومعظم الحضارات تمّ بنائها من قبل قلة أرستقراطية قليلة وليس من قبل الجماهير، وان كل الحضارات التي دمرت كان الدور الأكبر في تدميرها تلعبه الجماهير». ويتناول العالم الفرنسي في كتابه كل ما يتعلق بحركة الجماهير، وتأتي عناوين فصوله معبرة عن ذلك ومنها: الخصائص العامة للجماهير والقانون النفسي لوحدتها الذهنية، عواطف الجماهير وأخلاقياتها، آراء الجماهير وعقائدها، تصنيف الفئات المختلفة من الجماهير ودراستها.
ختاماً، قد لا اتفق مع وصف لوبان للجماهير بأنها «مجنونة»، لكني لا اختلف معه في أنها «تحرق اليوم ما كانت قد عبدته بالأمس، وتغير أفكارها كما تغير قمصانها».

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حكايات بنات 5

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

الصور

image description

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

الأكثر قراءة

«الصحة»: 126 إصابة جديدة بكورونا.. و17 حالة وفاة

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

تعرف على موعد عرض مسلسل حكايات بنات الجزء الخامس.. تردد قناة ON

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 ورابط التقديم

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة أون سبورت 2

ملابس بتقنيات عالية لدوريات الحدود الصينية لتحمل برد الشتاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

أغاني عالمية وباليه بافتتاح الموسم الفني لفرقة الأوبرا

أهرامات الجيزة تحتضن أطفال المناطق الحدودية

يعنى إيه شنيشت؟ مفردات الحارة المصرية

أحمد عكاشة يحلل «الشخصية المصرية وما اعتراها من تغييرات» بـ«الأعلى للثقافة».. غدا