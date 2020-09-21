محمد مصطفى أبو شامة يكبت: أين الجماهير؟

تمثل الجماهير قيمة أساسية مؤثرة في صناعة القرار، ولا يتوقف دورها عند مجال بعينه، فأهمية وجودها في التفاعل السياسي لا تقل عن تأثيرها في حركة أسواق المال ودورة عجلة الاقتصاد، وربما تتعاظم الأهمية في صناعة النجوم في مجالات مثل الفن والرياضة، إن حركة الجماهير هي عصب الحياة، بها يتشكل العالم وتتكون الدول وتنشأ تحالفات، وبها أيضاً تضيع دول وتتهدم مؤسسات وتسقط أنظمة.إن مراقبة الجماهير وسيكولوجيتها كانت هدفاً محورياً لعالم نفس الجماهير الفرنسي جوستاف لوبون، فقام بدراسته المهمة والتي نشرت في كتاب بعنوان «سيكولوجية الجماهير»، وصدرت طبعته العربية عام 1991 عن دار الساقي للنشر، ويعتبر الكتاب مرجعاً رئيسياً لكل صناع القرار والمنشغلين والمشتغلين بالشأن العام سواء رجال سياسية أو اقتصاد أو ثقافة.وقد طرحنا في الأسابيع الأخيرة في مصر السؤال (عنوان المقال)، أين الجماهير؟.. في أكثر من مناسبة، كان أبرزها انتخابات مجلس الشيوخ وإعادتها والتي حظيت بمشاركة جماهيرية محدودة وإقبالاً ضعيفاً، حيث وصلت نسبة المشاركة فيها إلي 14٪ ممن لهم الحق في الانتخاب، وهي ربما أقل مشاركة حظيت بها فعالية سياسية منذ يناير 2011، وتحاول الدولة تدارك الأمر في الفعاليات الانتخابية القادمة ومنها انتخابات مجلس النواب والتي أنطلق قطارها هذا الأسبوع.أما المناسبة الثانية التي غابت فيها الجماهير بشكل ملحوظ.. كانت يوم 20 سبتمبر، موعد «الثورة الوهمية» التي حرض عليها المقال الهارب محمد علي مدعوما من عناصر إخوانية هاربة ودولاً معادية للنظام المصري، راهنوا فيه على حالة الغضب المكتوم داخل المصريين والتي زادت في الآونة الأخيرة بفعل قرارات إصلاحية اتخذتها الحكومة وشكلت عبئاً ثقيلاً على العديد من الأسر في مختلف محافظات مصر، وقد فشل رهان الخونة لأنهم لم يدركوا يوماً سر الجماهير وسيكولوجية تحركها، وسقطوا في فخ التقليد ومحاولة استنساخ تجربتي يناير 2011 ويونيو 2013، وتحريك الجماهير للخروج إلى الشوارع ومنها إلى الميادين الكبرى وتعليق يافطة «ثورة»، وهو ما لم يتحقق بل حدث عكسه وانفجرت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقم من المقاول (الكومبارس) وصحبته وتلقنهم درساً (للأـسف) لن يستوعبوه.وفي مناسبات آخرى سابقة، كان السؤال عن الجماهير استنكاريا من حضورها، وكانت الدهشة بسبب الزحام والتواجد الجماهيري على عكس المطلوب من الإجراءات الاحترازية المقررة من الدولة (وكل دول العالم) لمكافحة انتشار فيروس الكورونا والحد من الإصابة به، وتفننت الجماهير في إيجاد السبل التي تخرق بها القواعد وتتهرب من التعليمات، وازدحمت الشوارع والأسواق والشواطئ وعكست حركت الجماهير في مصر وغيرها من دول العالم، تمرداً واضحاً على الكمامة التي تختزل كل الأشكال الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس المستجد «كوفيد 19»، والذي يترقب العالم موجته الثانية، بل أنه في أمريكا وبعض دول أوروبا خرجت مظاهرات ضد الكمامة وضد قيود كورونا.وفي محاولة الإجابة عن السؤال، كان مفيداً العودة إلى كتاب لوبون عن الجماهير وسيكولوجيتها، والتي يختزل في مقدمته أفكاره عنها، حيث يرى «أن الجماهير تعتبر القوى المهمة في هذا العصر لكن يجب أن ندرك أن الجماهير غير عقلانية وهدامة، ودورها دائماً لا يكون في البناء إنما في الهدم، ومعظم الحضارات تمّ بنائها من قبل قلة أرستقراطية قليلة وليس من قبل الجماهير، وان كل الحضارات التي دمرت كان الدور الأكبر في تدميرها تلعبه الجماهير». ويتناول العالم الفرنسي في كتابه كل ما يتعلق بحركة الجماهير، وتأتي عناوين فصوله معبرة عن ذلك ومنها: الخصائص العامة للجماهير والقانون النفسي لوحدتها الذهنية، عواطف الجماهير وأخلاقياتها، آراء الجماهير وعقائدها، تصنيف الفئات المختلفة من الجماهير ودراستها.ختاماً، قد لا اتفق مع وصف لوبان للجماهير بأنها «مجنونة»، لكني لا اختلف معه في أنها «تحرق اليوم ما كانت قد عبدته بالأمس، وتغير أفكارها كما تغير قمصانها».