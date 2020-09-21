حركة تنقلات لعدد من رؤساء مراكز ومدن كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا بإجراء حركة تنقلات لعدد من رؤساء المراكز والمدن وكذلك نوابهم أيضا، من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.وتم تكليف المهندس هاني محمد عبد القوى، رئيسًا لمدينة مصيف بلطيم، وجمال فهمى محمد عيد، رئيسًا لمركز ومدينة مطوبس، ووائل فرج السيد مرزوق، رئيسًا لمركز ومدينة فوه.كما كلف محافظ كفر الشيخ، المهندسة عايدة عطية عباس ماضي، رئيسًا لمركز ومدينة دسوق، وهاني محمد يوسف أحمد، رئيسًا لمدينة سيدي غازي، واللواء أحمد السنوسى عبد الله داود، رئيسًا مركز ومدينة بلطيم، وعلى جميل على فايق، رئيسًا لمدينة برج البرلس والمهندس محمد رجب إمام حسين، رئيسًا لمدينة مسير.