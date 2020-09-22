سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-9-2020 فى البنوك المصرية

تنشر "الدستور" سعر الدولار اليوم عبر هذا التقرير، حيث انخفض، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، في تعاملات نهاية الأسبوع، ليسجل الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.ويقدم موقع «الدستور» لقرائه سعر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء 22-9-2020، بالتزامن مع تعاملات منتصف الأسبوع، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.وعالميا سجل الين أعلى مستوى في ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي أمس الإثنين، محققا مكاسب للجلسة السادسة على التوالي مقابل العملة الأمريكية، مع تهاوي أسواق الأسهم ولجوء المستثمرين للين الياباني الآمن نسبيا في اعتقادهم.وفي التعاملات المبكرة في لندن، سجلت العملة اليابانية 104.065 ين مقابل الدولار، مرتفعة بما يصل إلى نصف بالمئة وهذا أعلى مستوى منذ 12 مارس.سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الثلاثاء 22-9-2020تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك عاملة في السوق المصري، في بداية تعاملات اليوم، بينما استقر في 6 بنوك أخرى.واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.وهبط سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك مصر إلى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.وتراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا في بنك البركة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك التعمير والإسكان إلى 15.69 جنيه للشراء، 15.79 جنيه للبيع.وانخفض سعر الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي العربي الأفريقي، والإسكندرية عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.وبقى سعر الدولار ثابتا في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار ثابتا في بنك قناة السويس عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.