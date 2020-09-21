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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد اختفائها من الحضانة.. الطفلة «كنزي» تعود لأحضان أسرتها (صور)

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 11:24 م
الطفلة كنزي
الطفلة كنزي
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شهدت مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حالة من الفرحة العارمة، بعد عودة الطفلة كنزى، والتى اختفت من مقر الحضانة التي كانت ترتادها، وتركت وراءها حقيبتها فقط.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "محمد أبو العينين" عامل مقيم بالمجاورة 37 بالعاشر من رمضان، باختفاء طفلته "كنزي"، البالغة من العمر عامين ونصف العام، من حضانة تابعة لجمعية الأنوار المحمدية بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض اختفاء الطفلة، حتى ظهرت الفتاة مساء اليوم بمحيط منزلها.

واستقبلها ذووها بالزغاريد، وتوجه بها والدها لمستشفى ابن سيناء لإجراء فحص شامل للاطمئنان عليها.

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