جامعة كفر الشيخ: دورات التربية العسكرية تنعقد على مدار العام

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ، عن أن دورات التربية العسكرية تنعقد على مدار العام بمعدل 2 فترة زمنية شهريًا ولا صحة مطلقا لنهاية تقديم الدورات والتسجيل بها بتاريخ محدد، حيث إن الدورات تنعقد على مدار العام.وتعد مادة التربية العسكرية التي يقضيها الطلاب بالجامعات من الشروط الأساسية والرئيسية للتخرج والحصول على شهادات التخرج من الكليات، التي يقضيها الطلاب لمدة أسبوعين تتضمن تدريبات بدنية ومحاضرات وإجراء امتحانات تحريرية فى النهاية.أضافت الجامعة، في بيان، أنه منذ انتشار فيروس كورونا وتعليق الدراسة تم إيقاف الدورات الخاصة بالتربية العسكرية فى الجامعة ولكون التربية العسكرية الزامية للتخرج أطلقت الجامعة مواقع بهدف التيسير على الطلاب، وإتاحة إمكانية التدريس أون لاين والامتحان عبارة عن تقديم بحث للنشاط العملي وامتحان نظري في نهاية الدورة.