بكري يتقدم بأوراق ترشحه لـ«القائمة الوطنية من أجل مصر»

أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تقدمه بأوراق ترشحه للقائمة الوطنية "من أجل مصر" على شمال ووسط وجنوب الصعيد.وقال بكري في تصريحات "الدستور"، إن المجلس الجديد يعد واحدا من أهم المجالس النيابية التي تواجه التحديات مع مؤسسات الدولة، مضيفا أن الحياة السياسية تشهد حراكا سياسيا ملحوظا، وهو ما ظهر من اكتمال مؤسسات الدولة من الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ، ومن ثم الإعلان عن انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، أعلنت سابقا عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد من يوم امس17 سبتمبر الجاري وحتى 26 سبتمبر، وتقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.