رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بكري يتقدم بأوراق ترشحه لـ«القائمة الوطنية من أجل مصر»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:37 م
بكري
بكري
محمد الشريف
طباعة
أعلن الكاتب الصحفي مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تقدمه بأوراق ترشحه للقائمة الوطنية "من أجل مصر" على شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وقال بكري في تصريحات "الدستور"، إن المجلس الجديد يعد واحدا من أهم المجالس النيابية التي تواجه التحديات مع مؤسسات الدولة، مضيفا أن الحياة السياسية تشهد حراكا سياسيا ملحوظا، وهو ما ظهر من اكتمال مؤسسات الدولة من الانتهاء من انتخابات مجلس الشيوخ، ومن ثم الإعلان عن انتخابات مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، أعلنت سابقا عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد من يوم امس17 سبتمبر الجاري وحتى 26 سبتمبر، وتقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.

موضوعات متعلقة

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

حقيقة فرض 190 جنيهًا رسوم دخول بوابة مرور الإسماعيلية

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

هزيمة ساحقة لكارتيرون مع «التعاون».. «اللي يخون الزمالك يستحمل»

الصور

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

«آثار الإسكندرية» تكشف عن حقيقة صورة تشويه المتحف اليوناني الروماني

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 ورابط التقديم

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة أون سبورت 2

ملابس بتقنيات عالية لدوريات الحدود الصينية لتحمل برد الشتاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

أغاني عالمية وباليه بافتتاح الموسم الفني لفرقة الأوبرا

أهرامات الجيزة تحتضن أطفال المناطق الحدودية

يعنى إيه شنيشت؟ مفردات الحارة المصرية

أحمد عكاشة يحلل «الشخصية المصرية وما اعتراها من تغييرات» بـ«الأعلى للثقافة».. غدا