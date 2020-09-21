رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يهبط أكثر من 4% مع انحسار التوقعات الاقتصادية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:25 م
النفط
النفط
أ ش أ
طباعة
هوت أسعار النفط أكثر من 4% اليوم الاثنين متضررة من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وهو ما يثير مخاوف بشأن الطلب العالمي، في حين عززت عودة محتملة للإنتاج الليبي القلق إزاء وفرة المعروض.

وحذت سوق النفط حذو أسواق الأسهم والسلع الأولية في التحول نحو الابتعاد عن المخاطرة مع تزايد معدلات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا ودول أخرى وهو ما دفع حكومات إلى فرض إجراءات العزل العام مجددا، وهو ما يلقي بشكوك على التعافي الاقتصادي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.71 دولار، أو 3.96%، لتسجل عند التسوية 41.44 دولار للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 4.38%، لتبلغ عند التسوية 39.31 دولار للبرميل.

ورغم العودة المحتملة للإمدادات الليبية، تمسك بنك جولدمان ساكس بتوقعاته لأن يصل سعر برنت إلى 49 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام وإلى 65 دولارا بحلول الربع الثالث من العام القادم.

ورفع بنك باركليز توقعاته لخام برنت للعام 2020 إلى 43 دولارا للبرميل 53 وإلى 53 دولارا العام القادم.

وتلقى المعنويات المتفائلة دعما من آمال بتحسن الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

موضوعات متعلقة

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

هزيمة ساحقة لكارتيرون مع «التعاون».. «اللي يخون الزمالك يستحمل»

الصور

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

«آثار الإسكندرية» تكشف عن حقيقة صورة تشويه المتحف اليوناني الروماني

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 ورابط التقديم

ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات والقمر عرب سات

تعرف على تردد قناة أون سبورت 2

ملابس بتقنيات عالية لدوريات الحدود الصينية لتحمل برد الشتاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

أغاني عالمية وباليه بافتتاح الموسم الفني لفرقة الأوبرا

أهرامات الجيزة تحتضن أطفال المناطق الحدودية

يعنى إيه شنيشت؟ مفردات الحارة المصرية

أحمد عكاشة يحلل «الشخصية المصرية وما اعتراها من تغييرات» بـ«الأعلى للثقافة».. غدا