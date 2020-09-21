تصفية «لانشون» أخطر مسجل بالمنوفية بعد اشتباكات مع الأمن

تمكنت مديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، من تصفية مسجل خطر يدعي "م.ل" وشهرته "لانشون"، بعد مطاردته من قبل قوات الأمن في دائرة مركز بركة السبع، حيث بادر المسجل بإطلاق النيران علي قوات الشرطة والتي ردت عليه وأردته قتيلًا.ونشر المسجل "لانشون" فيديو علي صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، خلال الساعات الماضية، يهاجم فيها مدير أمن المنوفية وضباط قسم شرطة بركة السبع ويهددهم بالقتل والتعدي عليهم لمطاردته في كل مكان، كما تمكن المسجل منذ عدة أسابيع من إصابة 3 أمناء شرطة بطلق ناري أثناء مطاردته.وتلقى اللواء أحمد القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير مباحث المنوفية، يفيد بقتل مسجل خطر يدعي "م.ل" وشهرته لانشون، بعد اشتباكه مع قوات الأمن خلال مطاردته في دائرة مركز شرطة بركة السبع.تحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.