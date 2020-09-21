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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يؤمّن «لقاح كورونا» لـ20% من سكانه

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:19 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية دخول البلاد ضمن الدول الموقعة مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي» ضمن 156 دولة انضمت إلى التحالف لحد الآن.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» العراقية الفضائية، مساء اليوم الإثنين- أنها وقعت أمس اتفاقية الالتزام مع تحالف «جافي»، والتي بموجبها سيقوم التحالف بتجهيز العراق بكمية من اللقاح الخاص بفيروس كورونا تكفي لتغطية 20% من السكان.

وأشارت إلى أن «الفئات ذات الخطورة العالية مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة ومنتسبي وزارة الصحة والقوات الأمنية، ستكون على رأس القائمة لأخذ اللقاح فور وصوله للبلد».

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