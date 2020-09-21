رتل تركي يدخل شمالي سوريا عبر معبر كفرلوسين

دخل رتل تركي يضم عشرات الدبابات والمدرعات، اليوم الإثنين، إلى شمالي سوريا من معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، أن رتلا تركيا جديدا دخل نحو منطقة «بوتين – أردوغان».ويضم الرتل آليات محملة بدبابات ومدرعات وصهاريج وقود ومعدات لوجستية وعسكرية، واتجهت نحو المواقع التركية في المنطقة.وأشار المرصد إلى أنه مع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 6400 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود، ليرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة خفض التصعيد خلال الفترة الممتدة من فبراير 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 9735 شاحنة وآلية عسكرية تركية.