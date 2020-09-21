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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«العناني» يستمع إلى مقترحات «الشاعر» لدفع الحركة السياحية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:24 م
العناني
العناني
رامى حسين
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استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، في مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، حسام الشاعر، رئيس غرفة الشركات السياحية السابق، للاستماع إلى بعض المقترحات لدفع الحركة السياحية إلى مصر.

وحرص العناني على توجيه الشكر للشاعر وأعضاء مجلس إدارة الغرفة السابق على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة، إذ إنهم عملوا في فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق في حياتهم العملية.

وخلال اللقاء، استعرض الشاعر مقترحًا عن ميكنة منظومة تصاريح مرور الأفواج السياحية، والذي كان قد تقدَّم به من قبل أثناء فترة رئاسته لمجلس إدارة الغرفة، كما قدَّم للوزير مجموعة من التوصيات العامة لدفع العمل في مجال السياحة.

ورحب وزير السياحة والآثار بمجموعة التوصيات وبالمقترح المقدم، مؤكدًا ضرورة استمرار التعاون بينه وبين الوزارة بما يخدم النهوض بالقطاع السياحي.

وحلّ وزير السياحة مجلس غرفة شركات السياحة بعد صدور حكم بطلان الانتخابات، واختار لجنة لتيسير أعمال الغرفة لحين إقرار موعد إجراء الانتخابات.

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