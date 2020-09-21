الحرف اليدوية تشيد بتخصيص الرئيس 50 مليون جنيه للصناعات الحرفية

أشاد هشام الجزار، وكيل غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص 50 مليون جنيه لترويج الصناعات الحرفية لأبناء الصعيد.وأضاف الجزار، في تصريحات لـ"الدستور" أن الصعيد يحظى باهتمام خاص من قبل الرئيس، وتخصيص جزء معين للحرف اليدوية يعتبر طفرة في القطاع بشكل عام.ويولي الرئيس اهتماما خاصا بقطاع الصناعة بشكل عام باعتبارها عمود الاقتصاد المصري، ونحن على قدر من التفاؤل بنهوض الاقتصاد المصري.واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا.