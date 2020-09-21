براتب يصل لـ4 آلاف.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل للشباب

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات صناعة الأثاث براتب يصل إلى 4000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 5 مراقبة جودة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة خريج جامعة عمالية، وألا يزيد عمره عن 35 سنة، ولديه خبرة سنتين، براتب 3500 جنيه، وتحتاج الشركة 5 مندوبين على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل فوق المتوسط، وألا يزيد عمره علي 30 سنة، براتب يتراوح من 2200 حتى 2500 جنيه.وتطلب الشركة، 5 أمناء مخازن براتب يتراوح من 2800 حتى 3000 جنيه، و10 فني تركيبات خارجية براتب يتراوح من 3500 حتى 4000 جنيه، و10 نجار براتب يتراوح من 3000 حتى 3500 جنيه على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل فوق المتوسط أو متوسط.كما تحتاج الشركة أيضا، 5 فني إنتاج، و5 فني صيانة، و5 فني تجميع وتغليف، و5 فني ألومنيوم، براتب يتراوح من 2500 حتى 3000 جنيه، و5 فني لحام، براتب يتراوح من 3000 إلى 3500 جنيه، و5 فني تشغيل ماكينة تنجيد، و5 منجد، براتب يتراوح من 3500 حتى 4000 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط وألا يزيد عمره علي 40 سنة.وتطلب الشركة أيضا، 15 عامل مخازن، و15 عامل تحميل، براتب يتراوح من 2200 حتى 2500، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 35 سنة، وأيضا 5 سائق درجة ثانية وثالثة، وذلك براتب 3000 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 40 سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على رقم 01094888738، أو 01011322262، والتواصل مع المدير المسئول أحمد أسامة، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية الأولى بالعبور، أمام رويال للسيراميك.