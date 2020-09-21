وداعًا للتهميش.. وظائف وتعديلات قانونية أعادت ذوي القدرات للحياة

شهدت السنوات الأخيرة مكاسب كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين عاشوا لسنوات طويلة في الظل دون اهتمام واضح من الدولة وخلال السنوات الماضية، وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي خصص عاما كاملا لذوي القدرات تغيرت حياة الكثيرين منهم.ففيما يتعلق بمعدلات التوظيف والعمل، بلغ عدد المعينين منهم في القطاع الخاص 5 آلاف و213 خلال عام 2019، كما بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات عام 2018؛ وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.حسام محمد، شاب من ذوي الاحتياجات أعادت فرصة العمل التي وجدها في إحدى الشركات الخاصة المصنعة للكرتون، الأمل لديه فهو شاب اقترب من عمر الـ21، أنهى تعليمه المتوسط وحاول مرارًا أن يجد وظيفة لكن دون جدوى، إعاقته التي أصابت ذراعه الأيمن جعلت أصحاب العمل يتهربون منه، وكان ردهم: "الشغل صعب متقدرش عليه بذراع واحدة".في أحد الأيام سمع الشاب عن فرص عمل توفرها مديرية القوى العاملة بالدقهلية، تُدرب ذوي الاحتياجات الخاصة عليها، وحصل على فرصة تلائم إعاقته.حسام واحد من 5 آلاف شاب وفرت لهم القوى العاملة وظائف في القطاع الخاص خلال العام الماضي، إضافة إلى مئات الفرص التي حصلوا عليها في القطاع الحكومي.وقال حسام في حديثه لـ«الدستور»: «أنهيت تعليمي المتوسط وحاولت البحث عن فرص عمل في مجالات كثيرة اضطرّرتني في كثير من الأوقات إلى السفر بعيدًا عن محافظتى، وهناك رفضوا توظيفي، إلا أنني مع بعض الإلحاح كنت أعمل ولكن لا تمر سوى شهور قليلة واضطر لترك العمل لإنهاكه الجسدي الذي لا يتلاءم مع طبيعة جسدي.وواصل: "سمعت عن فرص عمل توفرها مديرية القوى العاملة في الدقهلية، وقدمت كل الأوراق المطلوبة وبعد التدريب لمدة 15 يوما حصلت على فرصة عمل في شركة لتصنيع الكرتون كحارس أمن حتى تتلاءم مع طبيعة إعاقتي.وحسب وزارة التضامن بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 10.6% من تعداد السكان حتى ديسمبر من العام الماضي، فيما أشارت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان "بدءًا من 5 سنوات فأكثر"، وذلك فى التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017.رشا عبد الله، مصابة بشلل الأطفال، حصلت على فرص عمل في محكمة الأسرة كجزء من تعيين نسبة 5%: أنهيت تعليمي الجامعي، وسمعت عن فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة، قدمت مؤهلي الجامعي وكل الأوراق وحصلت على وظيفة في محكمة الأسرة بالدقهلية.وتابعت: "من الصعب أن يجد ذوو الاحتياجات الخاصة فرص عمل، لأن أغلب أصحاب الأعمال يرفضون بحجة أنهم لا يستطيعوا تقديم نفس العمل الذي يقوم به الأصحاء، لذا فإن سن قانون يجبر أصحاب العمل على توفير فرص لذوي الاحتياجات الخاصة أصبح مهما لإدماجهم في المجتمع".واعتاد أصحاب الأعمال، أن يتخلصوا من التزام تعيين 5% من ذوي الإعاقة بأن يدفعوا للمعاقين العاملين لديهم راتب ضعيف قد يقارب 300 جنيه مثلًا على أن يظل في بيته دون أن يأتي إلى العمل، وهو ما تصدى له القانون وألزمه بدفع الراتب كاملا حال الاعتراض على تشغيله.ونص القانون رقم 10 لسنة 2018 على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في العمل على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها، كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية.ووضع القانون عقوبة على الشركات والمصالح التي لا تلتزم بنسبة ذوي الاحتياجات بالحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، كما ألزم القانون، صاحب العمل أو المسؤول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، اعتبارًا من تاريخ إثبات الجريمة لمدة لا تتجاوز سنة.