«الكهرباء» تكشف حقيقة تحديد مقابل للطاقة الشمسية أعلى المنازل

نفى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الإثنين، ما ورد في بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل حول تحديد قيمة تكلفة دمج الطاقة الشمسية في الشبكة القومية.وقال الجهاز، في بيان مساء اليوم، إن إتاحة الدولة للمواطنين دمج القدرات الشمسية في الشبكة القومية تأتي في إطار برنامج تحفيزي ثبت نجاحه، وهو برنامج صافي القياس وذلك كتوجه عام للدولة نحو تنمية المرافق لخدمة المواطنين مع العمل على زيادة حصة الطاقة النظيفة والمتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربية في الدولة.وحرصًا على توفير الطاقة الكهربية للكافة على الوجه الأمثل، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بصدد دراسة الأعباء الواقعية لهذا الدمج على كافة فئات المستهلكين، مؤكدًا الحرص الكامل على مصلحة المواطنين، ومشددًا على التزامه بواجباته تجاه الوطن في طريق التنمية والتقدم.