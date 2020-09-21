«الدستور» ترصد المناطق الصناعية في محافظات مصر

ونرصد في التقرير التالي عدد المناطق الصناعية بـ25 محافظة:

القاهرة

محافظة الجيزة

محافظة القليوبية

محافظة المنوفية

محافظة كفر الشيخ

محافظة دمياط

محافظة الدقهلية

محافظة الشرقية

محافظة بورسعيد

محافظة الإسماعيلية

محافظة السويس

محافظة شمال سيناء

محافظة البحيرة

محافظة الإسكندرية

محافظة مطروح

محافظة الفيوم

محافظة بني سويف

محافظة المنيا

محافظة أسيوط

محافظة الوادي الجديد

محافظة سوهاج

محافظة قنا

محافظة الأقصر

محافظة البحر الأحمر

محافظة أسوان

يشهد القطاع الصناعي اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية بسبب دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية.واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وطارق الفقي محافظ سوهاج، وأشرف الداودي محافظ قنا، حيث تناول اللقاء الحديث عن تطورات “البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في صعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا".وشهد الاجتماع أبرز محاور البرنامج الحكومي للتنمية المحلية في الصعيد، الذي يتم بالتعاون مع البنك الدولي وبالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، ويهدف إلى دفع عجلة التنمية بمحافظتي سوهاج وقنا، خاصةً من خلال دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وتطوير المناطق الصناعية، وتهيئة مناخ الأعمال للمستثمرين، إلى جانب التطوير المؤسسي لنظم العمل، وتحسين تقديم الخدمات العامة، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير البنية الأساسية والقدرات والموارد المحلية، لدعم قدرة المحافظتين لإدارة التنمية وجذب الاستثمارات.وجاءت أهم إنجازات وزارة التجارة والصناعة الفترة الماضية بعمل خريطة للمناطق الصناعية، حرصا على نمو الاقتصاد الوطني من خلال تطوير القطاع الصناعي وبناء شراكات استراتيجية بمختلف القطاعات بين الدولة والمستثمرين.وتم تدشين الخريطة الصناعية من أجل النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيا فى الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تعميق التصنيع المحلى وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.يوجد بمحافظة القاهرة 16 منطقة صناعية، بإجمالي مساحة 6872.06 فدان، وهى: المنطقة الصناعية بطريق مصر الإسماعيلية - حى النزهة، والمنطقة الصناعية بمدينة السلام، والمنطقة الصناعية بحى المرج، والمنطقة الصناعية بحى الشرابية، والمنطقة الصناعية بتقسيم شركة المعادى للتنمية والتعمير، والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، والمنطقة الصناعية بطرة وشق الثعبان، والمنطقة الصناعية بالقطامية، والمنطقة الصناعية بشق الثعبان-وضع يد، والمنطقة الصناعية بجنوب حلوان، والمنطقة الصناعية بالمعصرة، والمنطقة الصناعية بالروبيكي، والقاهرة الجديدة، ومدينة الشروق، و15 مايو، وبدر، ومنطقة للمطورين (بمدينة بدر).ويوجد بمحافظة الجيزة 5 مناطق صناعية بمدينة 6 أكتوبر بإجمالي مساحة 284675.35 فدان، وهى: «بابو رواش وتوسعاتها، و6 أكتوبر، ومنطقة المطورين بـ 6 أكتوبر، والواحات (ثقيلة)، والمنطقة الحرة العامة الإعلامية.تمتلك 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 4773 وهى: منطقة الشروق الصناعية أبى زعبل ومنطقة الصفا الصناعية للمسابك حوض الزهار والمنطقة الصناعية بالعكرشة، ومدينة العبور.يوجد بها 5 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 7456.15 فدان وهى: منطقة مبارك الصناعية وامتدادها، ومنطقة كفر داود (توسعات مبارك)، والسادات، ومنطقة المطورين بمدينة السادات، والمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم.تمتلك 3 مناطق صناعية، بإجمالي 2191 فدانًا، وهى: المنطقة الصناعية ببلطيم، والمنطقة الصناعية بمطوبس وامتدادها، والمنطقة بملاحة منيسى بناحية الشهابية.يوجد بها منطقتين صناعيتين، بإجمالي 735 فدانا، وهى: دمياط الجديدة، والحرة العامة بدمياط.تمتلك 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 804.71 فدان، وهى: المنطقة الصناعية جنوب غرب جمصة، والعصافرة (مجمع الصناعات الصغيرة)، والمنطقة الاستثمارية بميت غمر.يوجد بها 5 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 21468.39 فدان، وهى: بلبيس (طريق بلبيس العاشر ك 5)، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، ومنطقة المطورين بالعاشر، ومنطقة المجازر بالعاشر.تمتلك 8 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 33490.3 فدان، وهى: المنطقة الصناعية C1، والمنطقة الصناعية C6، والمنطقة الصناعية C11 (إسكان حرفى وورش)، والمنطقة الصناعية شمال غرب مصنع بورتكس، والمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بالرسوة، ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية، والمنطقة الحرة ببورسعيد، والمنطقة الحرة بميناء شرق بورسعيد.يوجد في محافظة الإسماعيلية 7 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 19267.38 فدان، وهى: المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، والمنطقة الصناعية الأولى، ووادى التكنولوجيا، والمنطقة الصناعية الثانية، والمنطقة الصناعية بأبو خليفة وامتدادها، والمنطقة الصناعية أبو خليفة مصنع السكر، والمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية.تمتلك محافظة السويس 7 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 110548.5 فدان، وهى: منطقة الصناعات الخفيفة، وعتاقة وتوسعاتها، ومنطقة البتروكيماويات جنوب خط سوميد، والمنطقة الحرة (الأدبية - بورتوفيق)، والمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، وشمال عتاقة (ثقيلة)، وغرب عتاقة.تمتلك محافظة شمال سيناء 3 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 666 فدان، وهى المنطقة الصناعية ببئر العبــــد، والمنطقة الصناعية الحرفية بالمساعيد، والمنطقة الصناعية لمواد البناء بالعريش.يوجد في محافظة البحيرة 3 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 952 فدانا، وهى: المنطقة الصناعية بوادى النطرون، والمنطقة الصناعية بصحراء البوصيلى، والنوبارية الجديدة.وتمتلك محافظة الإسكندرية 11 منطقة صناعية، بإجمالي مساحة 22686.9 فدان، وهى: المنطقة الصناعية بالمنشية الجديدة، والمنطقة الصناعية بالناصرية، والمنطقة الصناعية بمرغم قبلي وبحرى، والمنطقة الصناعية كيلو 31 الطريق الصحراوي، والمنطقة الصناعية سيبكو، والعجمى قبلى بيطاش، ومنطقة النهضة الصناعية وتوسعاتها، والمنطقة الصناعية بأم زغيو، والمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وبرج العرب الجديدة، ومنطقة للمطورين بمدينة برج العرب.توجد في محافظة مطروح منطقة صناعية واحدة وهي الكيلو 26 جنوب شرق طريق مطروح، بإجمالي مساحة 803 أفدنة.يوجد بمحافظة الفيوم 4 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 10974 فدانا، وهى: المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والمنطقة امتداد كوم اوشيم، والمنطقة الصناعية بقوتة، والمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة.يوجد بمحافظة الفيوم، 8 مناطق صناعية، بإجمالي 181037.31 فدان، وهى: المنطقة الصناعية ببياض العرب، والمنطقة الصناعية بكوم ابو راضى، والمنطقة الصناعية 311، والمنطقة الصناعية 312، والمنطقة الصناعية 313، والمنطقة الصناعية 314، وبني سويف الجديدة، ومنطقة جبل غراب.تمتلك محافظة المنيا، من 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 25031.41 فدان، المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، والمنيا الجديدة، ووادى سريرية.يوجد بمحافظة أسيوط، 7 مناطق صناعية، بإجمالي 1498.47 فدان، وهم: "المنطقة الصناعية عرب العوامر، والمنطقة الصناعية بالزرابى بأبوتيج، والمنطقة الصناعية بالصفا "بنى غالب"، والمنطقة الصناعية بساحل سليم "صناعات صغيرة"، والمنطقة الصناعية دشلوط بديروط، والمنطقة الصناعية بالبدارى، وأسيوط الجديدة.وتمتلك محافظة الوادي الجديد 4 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 529451.7 فدان، وهى المنطقة الصناعية بالخارجة، والمنطقة الصناعية الداخلة بموط، ومنطقة الداخلة، ومنطقة غرب وادى واعر.يوجد بمحافظة سوهاج 6 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 55214.6 فدان، وهى: "المنطقة الصناعية بحى الكوثر، والمنطقة الصناعية بالأحايوة، والمنطقة الصناعية ببيت داود -غرب جرجا، والمنطقة الصناعية غرب طهطا، وسوهاج الجديدة، والمنطقة الاستثمارية بالمطاهير.ويوجد في محافظة قنا، 4 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 61600 فدان، وهى: "المنطقة الصناعية بالكلاحين، والمنطقة الصناعية بناحية هو، والمنطقة الحرة بالكلاحين، والمنطقة الاستثمارية بجبل الجير.يوجد بمحافظة الأقصر منطقتين صناعيتين، بإجمالي مساحة 570 فدانا، وهى: طيبة الجديدة، والبغدادى.تمتلك محافظة البحر الأحمر، 4 مناطق صناعية، بإجمالي مساحة 578691.4 فدان، وهى: برنيس 1 (ثقيلة)، وبرنيس 2 (ثقيلة)، والعلاقى 1 (ثقيلة)، العلاقى 2 (ثقيلة).يوجد بمحافظة أسوان، منطقة صناعية واحدة وهي الشلالات طريق وادي العلاقي، بمساحة 223 فدانا.