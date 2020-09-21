ما هو تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على نايل سات والقمر عرب سات
الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:15 م
وسام عطيةطباعة
يتسأل الكثير من المصريين والوطن العربي عن اختفاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بعد ان مكثت الكثير دون الاعلان عن ترددها الجديد، حيث ينتظرها الوطن العربي عامه ومصر خاصه بنشرها مواد فيلمية وثائقيه تمتعهم عن الطبيعه الخلابة.
القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
تردد القناة: 12467.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 23.
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
تردد القناة: 11804.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 34.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي نايل سات (SD):
القمر الصناعي: نايل سات (SD).
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
تردد القناة: 12226.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 34.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي ياه سات (SD):
القمر الصناعي: ياه سات (SD).
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
تردد القناة: 11938.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 56.
ومن برامج الممتعة والمتنوعة التي يقبل عليها الجميع وأهم البرامج:
أعقد الإصلاحات:
ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.
هندسة عبقرية:
كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.
أيام عصيبة على كوكب الأرض:
يضطر العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.
أساطير العالم الجليدي:
دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.
عمليات نقل عملاقة:
سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.
صنارة الصيد:
صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.
أبوكالبيس:
الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيكتردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي النايل سات HD:
القمر الصناعي: NileSat 7.0°W.
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
تردد القناة: 12467.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 23.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب ساتالقمر الصناعي: ArabSat 26.0°E.
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
تردد القناة: 11804.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 34.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي نايل سات (SD):
القمر الصناعي: نايل سات (SD).
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
تردد القناة: 12226.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 34.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي ياه سات (SD):
القمر الصناعي: ياه سات (SD).
اسم القناة: Nat Geo Abu Dhabi.
تردد القناة: 11938.
الاستقطاب: أفقي H.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح الخطأ: 56.
ومن برامج الممتعة والمتنوعة التي يقبل عليها الجميع وأهم البرامج:
أعقد الإصلاحات:
ماهية الحلول التي يتطلبها إصلاح بعض من أكبر الآلات في العالم.
هندسة عبقرية:
كيف أدى قفص طيور إلى بناء ناطحة السحاب تايبيه 101؟ ريتشارد هاموند يثبت الصلة.
أيام عصيبة على كوكب الأرض:
يضطر العلماء والمحققون البحث عن حلول جذرية حيث ظهرت أحداث ومعضلات مشتتة من أعماق مخزون العالم للمياه.
أساطير العالم الجليدي:
دخول حصري للقوارب والمنقذين، وهم يتحدون المياه المليئة بالبكتيريا ويصارعون باستماتة لإنقاذ الحيوانات المحتضرة تحت الحراسة العسكرية.
عمليات نقل عملاقة:
سباق الناقلات العملاقة مع الزمن لتسليم العمل في الموعد المحدد.
صنارة الصيد:
صيد أسماك صعب اصطيادها، ومع الأخطار التي حدثت للصيادين وقت اصطيادها.
أبوكالبيس:
الحرب العالمية الثانية: برنامج وثائقي بالألوان من ستة أجزاء عن الحرب العالمية الثانية.