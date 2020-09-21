برامج الحماية الاجتماعية.. كيف أنقذت الحكومة الفقراء على مدار 5 سنوات؟

١٨.٥ مليار جنيه موازنة برنامج تكافل وكرامة

المستفيدون من البرنامج: تكافل القشة التي تعلقنا بها بعد سنوات من التعب

برنامج إصلاح القطاع الصحي

برنامج سكن كريم

بالتزامن مع تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، وضعت الدولة الفقراء نُصب عينها، وبحثت عن كيفية حمايتهم من الآثار الاقتصادية المترتبة على برنامج الإصلاح.واعتمدت وزارة المالية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي عدة برامج لحمايتهم، فأطلقت برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى حماية الفقراء من خلال تقديم دعم نقدي بشكل دوري."الدستور" تعرض القصة الكاملة لبرامج الحماية الاجتماعية والفئات المستهدفة منها.في عام ٢٠١٥ أطلقت الحكومة برنامجي تكافل وكرامة لحماية الفقراء من الإصلاحات الاقتصادية، واستهدف البرنامج الفقراء في جميع محافظات الجمهورية، وتم توجيه ٧١% من إجمالي دعم البرنامج إلى الوجه البحري، بينما يصل إلى 24% للوجه البحري و4% للقاهرة و2% لمدن القناة، حسب تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج التي كشفت أن إجمالي ميزانية برنامج تكافل وكرامة تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية لتصل إلى 18.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويتجاوز المستفيدون منه 3.2 مليون أسرة إلى جانب 400 ألف أسرة مستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي سيتم دمجهم في تكافل وكرامة مع صدور قانون الدعم الموحد ليصبح عدد المستفيدين من تكافل وكرامة 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون نسمة.خلال الثلاث سنوات الماضية، زادت موازنة البرنامج، وأعداد المستفيدين، ففي 2018 بلغ عدد المستفيدين ما يقرب من مليوني و250 ألف أسرة بما يعادل 10 ملايين مستفيد، وخلال هذه الفترة تم صرف مساعدات نقدية أيضا لما يقرب من مليون 570 ألف أسرة من معاش الضمان الاجتماعي بإجمالي دعم نقدى يصل إلى 17 مليارًا و500 مليون جنيه سنويا.وفي 2019، زاد عدد المستفيدين إلى 2.2 مليون أسرة تضم أكثر من 9 ملايين، وصل عدد المستفيدات 86% من الإجمالي.ويراجع برنامج تكافل وكرامة، الأسر المستفيدة من الصندوق كل 3 سنوات؛ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.هناء محمد، أرملة توفى زوجها بعد أن أنجبت منه طفلين، كان عاملا باليومية، ولم تجد مصدر دخل لها واعتمدت على مساعدات بعض سكان قريتها.معاش تكافل كان القشة التي تعلقت بها "هناء" بعد سنوات من التعب، وجود معاش ثابت يدخل لها شهريًا أنقذها من انتظار المساعدات.قالت لـ"الدستور": وجود دخل ثابت حتى ولو قليلًا أعطاني إحساسًا بالطمأنينة، موضحة ذهبت إلى الشئون الاجتماعية التي كنت أحصل منها على معاش بعد الزيادة وصل إلى 300 جنيه، وتحول المعاش إلى معاش تكافل بضعف المبلغ.وقالت بسمة حسن إحدى المستفيدات من برنامج تكافل: تقدمت لطلب معاش تكافل وكرامة للإنفاق على ابني بعد أن انفصلت عن زوجي ولم يعد لي مصدر دخل.وأضافت أنه رغم محدودية المعاش إلا أنه ساعدني في حياتي، قائلة: "على الأقل ساعدني في توفير مصاريف الدراسة لابني".إصلاح القطاع الصحي كانت خطوة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبدأت الدولة في اتخاذ الخطوات التدريجية لزيادة الإنفاق على القطاع الصحي، ونفذت عدة حملات لمتابعة الوضع الصحي للمصريين، وكان أبرزها مبادرة ١٠٠ مليون صحة، وحملة علاج فيروس سي، ونور حياة.جاءت على رأس هذه المبادرات، تم تنفيذها خلال فترة زمنية 7 أشهر، بداية من أكتوبر 2018، وحتى نهاية أبريل 2019، التي انتهت في 30 أبريل 2019، التي انتهت منها وزارة الصحة والسكان بفحص 52 مليونا و400 ألف مواطن بكل المحافظات، خلال 3 مراحل، حيث يستهدف من هذه الحملة القضاء على فيروس "سي" بنهاية 2020، خاصة أن ذلك وراء 70% من حالات الوفاة في مصر.وأطلق الرئيس مبادرة "نور حياة" في يناير ٢٠١٩، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين البالغين وتلاميذ المرحلة الابتدائية مستهدفة مليوني مواطن و5 ملايين تلميذ خلال 3 سنوات.أما مبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة التي تم إطلاقها خلال عام 2019، بين طلاب المراحل الابتدائية بالجمهورية شملت فحص 11.5 مليون طالب وطالبة.أطلقت مبادرة سكن كريم في نهاية 2019 لتوفير سكن آدمى للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال برنامج لتوفير الخدمات الأساسية لتلك الأسر والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم بهدف تحسين الصحة والبنية التحتية وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية فى إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية والمقاولات الصغيرة.