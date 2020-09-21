ماذا قدمت الدولة للمواطن؟.. إصلاح منظومتى الأجور والمعاشات وزيادة غير مسبوقة فى الدعم

وهو ما نستعرض أبرزها فى السطور التالية:

زيادة غير مسبوقة فى الدعم

القضاء على العشوائيات

أكبر طفرة فى الأجور والمعاشات

ضخ 940 مليار جنيه للبنية الأساسية وخفض البطالة

قطعت الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية شوطًا كبيرًا فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ما بين مشروعات رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية وإصلاح منظومة الأجور والمعاشات وزيادة كفاءة منظومة الدعم بشقيه النقدى والعينى، إلى جانب الخروج من كابوس العشوائيات إلى رحب المدن العمرانية الجديدة.يعد الدعم العينى بأشكاله المختلفة واحدًا من أهم برامج الحماية الإجتماعية التى تنفذها الدولة المصرية منذ عقود طويلة، ويحظى دعم السلع التموينية على نصيب كبير من المخصصات الحكومية نظرًا لاتساع قاعدة المستحقين، وفى هذا الصدد، يرصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطورات مخصصات الدعم على مدار السنوات الخمسة الماضية، مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى وهيكلة منظومة الدعم وحتى العام المالى الماضى 2019-2020.شهدت مخصصات الدعم بأنواعه المختلفة ارتفاعات متتالية منذ عام 2016 رغم بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تضمنه من إجراءات لهيكلة الدعم، لتصل إلى حدود 104.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2019-2020 من شهر يوليو 2019 وحتى مايو 2020، مقابل 83.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2015-2016 أى قبل برنامج الإصلاح، بزيادة 25.3%.ووفقًا لبيانات جهاز الإحصاء، سجلت مصروفات الدعم التموينى ارتفاعًا بنسبة 57.1% خلال الخمسة سنوات الماضية، بعد أن قفز لـ 63.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يوليو 2019 ومايو 2020 مقابل 40.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2015-2016.وحول الـمستهدفات التنموية لقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية في خطة 202021، فمن المستهدف أن يصل عدد السكان الذين يشملهم الدعم النقدى إلى 11.8 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ممن لديهم بطاقات تموين إلى 2.48 مليون أسرة، وعدد الأسر التى سيتم تلبية احتياجاتها الأساسية ضمن خدمات برنامج سكن كريم إلى 30000 أسرة.نجاح كبير أحرزته الدولة فى إدارة ملف تطوير العشوائيات الذي ظل على امتداد عقود طويلة كابوسًا يؤرق الحكومات المتعاقبة، بعدما وصلت أعداد سكان العشوائيات إلى ما يقارب 15 مليون نسمة يمثلون 40% من سكان المدن في مصر، خلال فترة ما قبل 2011؛ حيث ضاعفت ميزانية صندوق تطوير العشوائيات من 52 مليون جنيه قبل عام 2014 لتصل لما يقارب الـ27 مليار جنيه مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، حيث أعطت الدولة أولوية لتطوير المناطق غير الآمنة منعًا لتكرار كارثة الدويقة.وتستهدف الحكومة فى هذا الصدد خفض نسبة السكان القاطنين بمناطق غير آمنة من مليون ساكن إلى حدود 30% بنهاية عام 2020 ووصولًا إلى نسبة 100% بنهاية عام 2030، إضافة إلى خفض نسبة مساحة المناطق العشوائية فى الحضر والريف من 38% فى الحضر قبل تنفيذ مشروع تطوير العشوائيات لأقل من 20% عام 2020 وصولًا لأقل من 5% عام 2030.اتخذت الدولة إجراءات جادة وسريعة لإصلاح منظومة أجور العاملين بالدولة، شهدت على إثرها زيادات متتالية، بدأت بإقرار قانون الخدمة المدنية فى نوفمبر 2016، والذي وضع لأول مرة جدول محدد لأجور العاملين بالدولة حسب المستويات الوظيفية المختلفة، ليصبح الأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الدخل، في حين كان يمثل الأجر الأساسي نسبة ضعيفة للغاية من إجمالي الدخل، كما استبدل القانون الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الدخل.وفي يونيو من عام 2016 أقرت حكومة المهندس إبراهيم محلب علاوة دورية لموظفي الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بنسبة 5% من قيمة الأجر الوظيفي، ثم ارتفعت إلى 7% خلال عام 2017، وفي يونيو 2018، أقرت الحكومة علاوة استثنائية للموظفين.ومع تداعيات إجراءات الإصلاح الاقتصادي على الأسعار، تجددت مطالب تحسين مستوى الأجور ليصدر على إثرها رئيس الجمهورية خلال يوليو 2019، قرارًا بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 جنيه لـ2000 جنيه، ومنح جميع العاملين علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين بالقانون.ومؤخرًا، أقرت الحكومة علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى و12% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وحافز إضافى تتراوح قيمته بين 150 – 375 جنيه لجميع العاملين بالدولة.كما أقرت الحكومة أكبر حركتين ترقية شملت 1.250 مليون موظف بتكلفة قاربت المليارى جنيه، الأولى كانت فى يوليو 2019 والثانية فى يوليو 2020، مع صرف علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى لمستحقى الترقية على مستوى الجهاز الإدارى للدولة والإدارات المحلية.كذلك شملت القرارات طفرة فى المعاشات التى شهدت زيادة مؤخرًا بنسبة 15% و14% خلال عامى 2019 و2020 إلى جانب صرف متجمدات العلاوات الخمسة لعدد 4.2 مليون من أصحاب المعاشات بقيمة إجمالية 28 مليار جنيه.نفذت الدولة أيضًا عدد غير مسبوق من المشروعات القومية الكبرى فى مجال البنية الأساسية بتكلفة إجمالية قدرها 940 مليار جنيه خلال الخمسة سنوات الماضية، بين مشروعات الشبكة القومية للطرق ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة المناطق الصناعية والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة، لزيادة الانتشار العمرانى وتخفيف الضغط على الخدمات المتوفرة فى المدن، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الملتحقين بسوق العمل، لينخفض على إثرها معدل البطالة من 13% عام 2016 إلى 7.5% فى عام 2019، والتضخم من 33% دون الـ5%.