«التضامن»: «مودة» مقرر دراسي بالجامعات

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، العام الدراسي المقبل فى تطبيق برنامج مودة "للحد من معدلات الطلاق" كمتطلب تخرج لطلاب الجامعات بداية من العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي المشرف على برنامج مودة، فى تصريحات لـ"الدستور"، إن الهدف من تطبيق البرنامج على طلاب الجامعات هو تحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا من خلال رفع وعى تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد؛ بما يساعد في حل الكثير من المشكلات وتوعية الشباب بمواجهة الصعوبات بطرق بسيطة إضافة إلى التوعية الصحية والنفسية والدينية على حقوق وواجبات الطرفين داخل العلاقات الزوجية.وأكد أن البرنامج نجح فى الوصول إلى قاعدة كبيرة من الشباب خلال الفترة الماضية، حيث يسعي إلى الحفاظ على كيان الأسرة ودعم الشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة.وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وصول المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة" إلى 2 مليون متردد منذ أن أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ديسمبر 2019.