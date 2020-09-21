مطرانية مغاغة تفضح قنوات «الإخوان»: كاذبون ومخادعون

نفت «مطرانية مغاغة» التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الشائعات التي تتردد عن تواصلها مع قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال نشر مقطع صوتي لمداخلة هاتفية مع المتحدث الإعلامي للمطرانية.وأصدرت المطرانية، اليوم الإثنين، بيانًا، جاء فيه: «ينتشر هذه الأيام فيديو مداخلة للمتحدث الإعلامي للمطرانية مع قناة (مكملين) وذلك بعد الحادث الإرهابي واستشهاد بعض أبناء الكنيسة القبطية الأرثوكسية بطريق دير الأنبا صموئيل المعترف جبل القلمون بعام 2018».وأضافت: «كنا نلتقى خلال هذه الفترة العديد من الاتصالات من قنوات فضائية داخل وخارج مصر لتوضيح ملابسات الحادث الإرهابي مثل حال باقي الأحداث التي يطلب فيه معدو البرامج مداخلات صوتية أو تحريرية ولكن المعد استخدم أسلوب الخداع لترتيب المداخلة، حيث ادّعى أن المداخلة مع إحدى القنوات الفضائية العربية خارج مصر، وأخفى تمامًا حقيقة أن المداخلة مع القناة المذكورة».وتابعت: «يلاحظ من التسجيل محاولات المذيع لاستخدام الحادث في إدانة الدولة، لكن سياق المداخلة كان متمسكًا بأهمية مصر عربيًا وعالميًا والمحاولات المستمرة للإيقاع بها دون فائدة وتمسك الأقباط بإيمانهم المسيحي ووطنيتهم تجاه الدولة المصرية».واختتمت مطرانية مغاغة بيانها «من ينشر هذه المداخلة مدعيًا موافقتنا على تسجيل مداخلة مع القنوات الإخوانية دون الاستفسار أو النظر لمحتوى الحوار لا يهدف إلا للتعدي على وطنيتنا وتمسكنا بمصرنا الحبيبة، وهذا نعرفه تمامًا فنحن فداء لوطننا مصر ولكنيستنا».