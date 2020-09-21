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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 ورابط التقديم

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:15 م
تنسيق
تنسيق
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عقب انتهاء طلاب الدبلومات الفنية 2020 من أداء الاختبارات الخاصة بهم، وظهور النتائج، يبحث الطلاب في الوقت الحالي عن موعد تسجيل الرغبات ورابط التقديم.

حيث بلغت نسبة النجاح في نظام الثلاث سنوات، أكبر من نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات، وينتظر جميع الطلاب موعد بدء التنسيق، والذي من المقرر أن يبدأ في 15 سبتمبر الجاري.

وتوفر الدستور لقراءها موعد تسجيل رغبات الدبلومات ورابط التقديم من خلال التقرير التالي.

موعد تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2020 

حيث أعلن مكتب التنسيق أن موعد بدء تسجيل رغبات القبول بالجامعات للطلبة خريجى الدبلومات سيكون بنهاية شهر سبتمبر الجارى.

وسيتم قبول نسبة 10% من الطلاب الناجحين في الدبلومات في الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات، على أن يتم قبول 90% من طلاب الثانوية العامة بتلك الكليات.

ويستطيع طلاب الدبلومات التقديم لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الألكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط.


رابط التقديم لرغبات الدبلومات

الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية https:tansik.egypt.gov.egapplicationmain.aspx?Certificate=2

اختيار تنسيق الدبلومات

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب

ثم كتابة الكود الخاص بك

ثم كتابة الرغبات وفق الكليات والمعاهد المختلفة

ثم الضغط على حفظ

ثم طباعة الورقة.

موعد نتيجة التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية 2020

بعد ظهور نتيجة الدبلومات بدأ البحث عن موعد فتح باب تسجيل رغبات تنسيق الدبلوم الفنى بنظاميه 3 و5 سنوات والذي سوف يبدأ نهاية الشهر الجاري عبر موقع بوابة الحكومة المصرية والتى تتلقى جميع رغبات تنسيق الطلاب للدخول الى الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية وذلك بشكل الكترونى.


يذكر أنه يبدأ طلاب الدبلومات الفنية 2020 صناعي وتجاري وزراعي نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات فور بدء التنسيق سوف يتمكن جميع طلاب الدبلومات من مختلف الأقسام الدبلوم الزراعي، الصناعي، التجاري، سياحة فنادق، سوف يمكنهم جميعًا من تقديم الرغبات الخاصة بهم، من خلال الإنترنت، عبر الموقع الذي قامت الوزارة بتخصيص للتنسيق.

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