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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الرئيس يوجه بتسهيل الإجراءات: أبرز المجمعات الصناعية في مصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:51 م
السيسي
السيسي
دعاء أبو العزم
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ضمن أبرز إنجازات وزارة التجارة والصناعة، تأتي المجمعات الصناعية والتي تهدف لحل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى.

وتعمل المجمعات الصناعية على المساهمة في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا.

«الدستور» ترصد أبرز المجمعات الصناعية الموجودة في مصر:

مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات
يقام المجمع على مساحة 300 ألف متر مربع يضم 296 مصنعًا بمساحات مختلفة تلتزم فيه الهيئة بتوفير كافة السبل لتسهيل سرعة بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص وتوفير وحدات جاهزة بالإنشاءات والمرافق مع توفير إمكانية للتَمويل المصرفي.

مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة بدر
يقام المجمع علي مساحة 70.640 ألف متر مربع وتلتزم الهيئة بتوفير كافة السبل لتسهيل سرعة بدء النشاط من خلال تيسير إجراءات التراخيص، وتوفير وحدات المصانع الجاهزة بالإنشاءات والمرافق وتوفير إمكانية التمويل المصرفي.

مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة

يأتي المشروع في إطار استراتيجية متكاملة وضعتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى من خلال إنشاء مجمعات صناعية على مستوى الجمهورية مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات مختلفة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة.

مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية

تعتبر المدينة الصناعية بمرغم نواة للصناعات البلاستيكية وتلبية لرغبة أهالي المحافظة وتشجيعًا لهم على إقامة مشروعات جديدة في مجال الصناعات البلاستيكية، فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بإعادة تأهيل مجمع مرغم وطرحه بنظام حق الانتفاع شاملًا التراخيص الصناعية.

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