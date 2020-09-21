وزير قطاع الأعمال يكشف محاور خطة تطوير مصر الجديدة للإسكان

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن محاور خطة تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى الشركات التابع لوزارته.وقال الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الملاحظات التي تم إلقاء الضوء عليها على خطة الشركة من المقرر أن ينتهي منها مجلس الإدارة خلال الأسبوع الجاري، حيث إنه لابد أن تحتوي الخطة على نظام التطوير الإداري ووضع الشركة في السوق والعلامة التجارية لها.وأكد وزير قطاع الأعمال العام أنه تم توجيه مجلس الإدارة أيضا أن يوضح في خطته تقسيم محفظة الأراضي إلى مشروعات ستكون تطوير ذاتي ومشروعات ستتم في إطار الشراكة مع المطورين، بالإضافة إلى موقف الأصول المملوكة للشركة سواء في العقارات، حيث يوجد 800 وحدة سكنية أو خلافه مثل مشروعات حديقة الميرلاند ومشروع غرناطة، مشيرا إلى أن الشركة لا يوجد لديها مانع في التوسع في شراكات مع المطورين، حيث تم مشاركة سوديك في مشورع نيوهليوبلس ونسعى لتكرار التجربة مع مطورين آخرين.