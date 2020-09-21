كنائس شبرا الشمالية تواصل سلسلة «فكرة تاريخية»

تواصل إيبارشية شبرا الشمالية، تحت رعاية الأنبا أنجيلوس بث سلسلة حلقات فكرة تاريخية التي توثق فيه تاريخ كنائسها.وتناقش الحلقة الجديدة من حلقات "فكرة تاريخية" عن كنائس شبرا الشمالية تاريخ كنيسة القديس جورجيوس بشبرا وهى إحدى أقدم كنائس الإيبارشية.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسيةبعيد رأس السنة القبطية أو عيد الشهداء الذى يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر وحتى أكتوبر المقبل.