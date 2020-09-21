رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فلسطين: لا وفيات جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا لليوم السادس

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:15 م
كورونا في فلسطين
كورونا في فلسطين
وكالات
طباعة
أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بعدم تسجيل وفيات جديدة في صفوف الجالية حول العالم بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، فيما ارتفعت الإصابات إلى 6100 إصابة، واستقرت حالات التعافي عند 2052 حالة تعافٍ.

وفي هذا السياق، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 73 إصابة، فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقة.

كذلك، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم تسجيل أي إصابة في صفوفها هذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 3666 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة 7.

وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء بمغادرة دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الوطن إلى أمريكا ومالطا للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم.

موضوعات متعلقة

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

«آثار الإسكندرية» تكشف عن حقيقة صورة تشويه المتحف اليوناني الروماني

«ثورة فشنك».. إعلاميون مصريون يفضحون أكاذيب أبواق الإخوان

تفاصيل وتعليمات العام الدراسى الجديد فى المديريات اليوم

الصور

image description

العمل فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتبطين الترع بأسيوط

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«آثار الإسكندرية» تكشف عن حقيقة صورة تشويه المتحف اليوناني الروماني

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

«سأقتلك وأمك وشقيقتك».. قصة القاتل المجهول في حياة نبيلة عبيد

لا أنسى قبلاتي مع فريد شوقي ويوسف شعبان وحسين فهمي.. اعترافات نبيلة عبيد

«أحب الأدوار التي تظهر مفاتن المرأة وأنوثتها».. اعترافات نبيلة عبيد

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

نجم الساعة

محمد أنور: انتهاء 80% من «إسعاف يونس» للعرض على «Watch It»

منوعات

تعرف على تردد قناة أون سبورت 2

ملابس بتقنيات عالية لدوريات الحدود الصينية لتحمل برد الشتاء

تكريم أوائل الثانوية في «مدرسة أحمد عرابي» بعابدين الخميس

تبدأ غدًا.. جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 لموظفي الدولة

مقالات الرأي
ماجد حبته
منظمة غاز شرق المتوسط
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
المزيد

الثقافة

أهرامات الجيزة تحتضن أطفال المناطق الحدودية

يعنى إيه شنيشت؟ مفردات الحارة المصرية

أحمد عكاشة يحلل «الشخصية المصرية وما اعتراها من تغييرات» بـ«الأعلى للثقافة».. غدا

أسماء دور النشر المشاركة فى معرض الإسكندرية