فلسطين: لا وفيات جديدة بكورونا في صفوف جالياتنا لليوم السادس

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بعدم تسجيل وفيات جديدة في صفوف الجالية حول العالم بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، فيما ارتفعت الإصابات إلى 6100 إصابة، واستقرت حالات التعافي عند 2052 حالة تعافٍ.وفي هذا السياق، أفادت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 73 إصابة، فيما سجلت 4 حالات وفاة سابقة.كذلك، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدم تسجيل أي إصابة في صفوفها هذا اليوم، ليبقى عدد الإصابات 3666 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليبقى عدد حالات الوفاة 7.وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء بمغادرة دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الوطن إلى أمريكا ومالطا للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم.