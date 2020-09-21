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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اجتماع طارئ.. «دمياط» تستعد لمواجهة ارتفاع منسوب النيل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 10:33 م
اجتماع طارئ بدمياط
اجتماع طارئ بدمياط
حسام فهمي
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عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الاثنين، اجتماعًا طارئًا مع اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد واللواء ياسر فاروق مدير شئون الخدمة والعمليات بمديرية أمن دمياط، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرى مديرية الري وإدارة الحماية المدنية ومديرى إدارات المتابعة والتفتيش المالى والإدارى والأملاك والمركبات وشئون البيئة والأزمات بالديوان العام، لوضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وفقًا لما أكدته وزارة الموارد المائية والرى بمؤشرات موسم الفيضان للعام المائي الحالي، والتي تشير إلى احتمالية إمرار تصرفات زائدة بمجرى النهر وما يتبعه ذلك من ارتفاع مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث غمر لأراضى طرح النهر المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى.

وناقشت المحافظ كافة الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها فورًا بشأن ارتفاع منسوب النيل، والتى قد تؤدى إلى غرق عدد من المناطق المتاخمة للنهر، كما استمعت إلى شرح تفصيلي عن الخطوات التي اتخذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشأن جاهزية محطات الصرف الصحي وكذلك استعدادات مديرية الرى لمجابهة تلك الأزمة.

وفى سياق متصل، أكدت الدكتورة منال عوض على إخلاء المناطق المحصورة داخل القطاع المائى للمجرى والمتعدى عليها من واضعى اليد بالزراعة أو الردم أو البناء أو الأقفاص السمكية، لتفادي الأضرار التي قد تنتج عن غرق الأراضي الزراعية، وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وأكدت محافظ دمياط على ضرورة التنبيه على المواطنين فورًا بإخلاء المباني والحظائر والأقفاص السمكية وإزالة أية تشوينات للمحاصيل الزراعية والمزروعات على أراضى طرح النهر وأى متعلقات قد تتعرض للتلف؛ نتيجة إمرار تصرفات زائدة بمياه نهر النيل لحين مرور تلك الأزمة.

كما شددت المحافظ على ضرورة تنسيق الجهود وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها؛ لمنع حدوث أية أخطار أو أضرار قد تحدث خلال الفترة القادمة.

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