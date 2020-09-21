نواب: ثقة المواطنين فى سياسات القيادة بلا حدود

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن فشل التظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية، كان متوقعًا، فى ظل التفاف الشعب حول قيادته وازدياد الوعى تجاه ما يدبره أعداء الوطن.وقال جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن فشل دعوات الحشد الإخوانية، للعام الثانى على التوالى، كان أمرًا متوقعًا ومحسومًا منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن التنظيم الإرهابى لن يتوقف أبدًا عن دعواته البائسة رغم فشلها المتكرر.وأضاف: «فشل دعوات التظاهر الإخوانية يعكس حجم ثقة المصريين فى قيادتهم السياسية، وأن المواطن أصبح لديه من الوعى ما يمكنه من كشف الحقيقة وراء هذه الدعوات».وأكمل: «الجماعة الإرهابية أصبحت مرفوضة وساقطة شعبيًا، ومجرد الربط بينها وبين أى دعوة أصبح كفيلًا بفشلها وعدم تجاوب المواطنين معها، ولعبة المقاول الهارب سقطت سريعًا، واكتشف المواطن أنها جزء من ألاعيب الجماعة الخبيثة، وغرضها هدم مؤسسات الدولة».وذكر النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الدعوات المشبوهة التى أطلقتها الجماعة الإرهابية للخروج ضد الدولة المصرية أصبحت مرفوضة من كل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية.وقال: «تظاهرات الإخوان فشنك، وثقة الشعب المصرى فى سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسى داخليًا وخارجيًا بلا حدود، ومسيرة العمل والإنتاج والمشروعات القومية العملاقة مستمرة ولن تتوقف».وأضاف: «المصريون أصبح لديهم وعى كامل بطبيعة الدعوات مدفوعة الأجر، التى تهدف لزعزعة استقرار الوطن، ووقف عملية التنمية غير المسبوقة التى تشهدها البلاد فى عهد الرئيس السيسى، والمشروعات القومية العملاقة التى تدفع عجلة الإنتاج وتوفر فرص العمل لمئات الآلاف من الشباب والعمال».وتابع: «١٠٠ مليون مصرى يقفون صفًا واحدًا ضد دعاة الهدم والتخريب والإرهاب الذين يعيثون فى الأرض فسادًا، ويستخدمون كل الأدوات ويستغلون الفرص لبث سمومهم من أجل تنفيذ مخططاتهم، بعد تحطمها أمام إرادة ملايين المصريين، الذين وقفوا خلف قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجيشهم الباسل وشرطتهم الوطنية فى ثورة ٣٠ يونيو، التى أنقذت مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها من حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحكم دولة المرشد».