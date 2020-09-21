الحكومة تكشف: كيف صمد الاقتصاد أمام «كورونا»؟

أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على عدد من أهم الإنجازات التى تحققت فى فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى لم يكن بعيدًا عن التأثيرات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمى، غير أن الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية والتنموية التى نفذتها الدولة، وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، ظلت حائط الصد وكلمة السر وراء صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، الأمر الذى مكنه من التعامل الإيجابى والسريع مع التحديات والتداعيات التى فرضتها جائحة كورونا، وأسهم فى الوقت نفسه فى استمرار دوران عجلة الإنتاج والإنجاز على مختلف الأصعدة.الزراعة: إجمالى صادرات مصر الزراعية بلغ أكثر من ٤ ملايين طن، وذلك منذ بداية يناير حتى ٢ سبتمبر ٢٠٢٠، فى حين بلغ إجمالى صادرات مصر من الموالح منذ بداية يناير حتى ٢ سبتمبر ٢٠٢٠ نحو ١.٤ مليون طن، كما تم فتح ٧ أسواق أجنبية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام.التموين: تنفيذ صومعة الغلال بتكلفة أكثر من ٢٢٣ مليون جنيه، وبطاقة تخزين ٩٠ ألف طن من القمح، وتم افتتاحها فى برج العرب فى أغسطس ٢٠٢٠.الصناعة والتجارة: تراجع العجز فى الميزان التجارى بنسبة ٨.٦٪، وذلك خلال شهر يونيو من عام ٢٠٢٠، وتم توقيع عقد إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى فى يوليو ٢٠٢٠، بمتوسط طاقة إنتاجية ٣٠ طن غزل يوم، وبتكلفة تقديرية حوالى ٧٨٠ مليون جنيه، كما تم افتتاح ٦ مصانع جديدة للغزل والنسيج بمدينة الروبيكى فى يوليو ٢٠٢٠.قناة السويس: ارتفعت حركة الملاحة بقناة السويس بنسبة ٤.٧٪، لتصل إلى ٩٥٤٥ سفينة خلال النصف الأول من ٢٠٢٠، مقارنة بـ٩١١٤ سفينة خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩، كما وصلت إيرادات القناة إلى ٥.٧ مليار دولار عام ٢٠١٩ ٢٠٢٠.السياحة والآثار: تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير بتكلفة مليار دولار وبلغت نسبة تنفيذه ٩٦٪، بجانب تنفيذ المتحف القومى للحضارة الذى بلغت تكلفة تنفيذه حتى الآن ١.٥ مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ ٩٢٪، وكذلك تم تطوير قصر البارون بتكلفة ترميم ١٧٥ مليون جنيه، حيث تبلغ مساحته ٢٤ ألف متر مربع، وتم افتتاحه فى يونيو ٢٠٢٠، وأخيرًا تطوير ميدان التحرير بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى ١٥٠ مليون جنيه، وقد استغرقت عملية تطويره ١٠ أشهر منذ سبتمبر ٢٠١٩.محمد عيسىالطيران المدنى: افتتاح مطار العاصمة الدولى فى يونيو ٢٠٢٠ والذى يقع على طريق «القاهرة- العين السخنة»، بسعة استيعابية ٣٠٠ راكب ساعة، بعدد رحلات ٢٠ رحلة يوميًا، ومطار سفنكس الدولى، الذى يقع غرب القاهرة، فى يونيو ٢٠٢٠، بطاقة استيعابية ٣٠٠ راكب ساعة، وبعدد رحلات ٢٠ رحلة يوميًا.البترول والغاز الطبيعى: إنتاج أكثر من ٦٤.٥ ألف برميل من الزيت الخام يوميًا، وهو رقم قياسى حققته الشركة العامة للبترول لأول مرة فى تاريخها، فى سبتمبر ٢٠٢٠، منذ تأسيسها عام ١٩٥٧، كما بلغ إجمالى الاستثمارات لـ١٢ اتفاقية بترولية جديدة فى شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية مليار دولار فى يونيو ٢٠٢٠.الإسكان والمرافق: افتتاح مشروع «بشاير الخير ٣»، فى مايو ٢٠٢٠ بتكلفة ٢.٩ مليار جنيه، يضم ١٠.٦ ألف وحدة سكنية، حيث يستفيد من المشروع أكثر من ٥٠ ألف مواطن، والانتهاء من تنفيذ ٩٠٧٢ وحدة بدار مصر فى الفترة من ٢٧ يونيو ٢٠١٩ حتى ٢٣ يونيو ٢٠٢٠.النقل: افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق «هارون- عدلى منصور»، وعدد من مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة فى يونيو ٢٠٢٠ أبرزها: ١٥ طريقًا تم تطويرها و١٠ كبارى تم إنشاؤها فى مصر الجديدة، إلى جانب ٥ طرق تم تطويرها وإنشاء ٣ كبارى فى مدينة نصر، إلى جانب افتتاح محور المحمودية بالإسكندرية فى أغسطس ٢٠٢٠.الكهرباء: توقيع عقد لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة ٢٥٠ ميجاوات بخليج السويس بقيمة ٤.٣ مليار جنيه فى أغسطس ٢٠٢٠، وكذلك توقيع عقد لتوصيل الكهرباء لـ٥٠ ألف فدان جديدة بشرق العوينات بقيمة ١.٧ مليار جنيه فى مايو ٢٠٢٠، كما بلغت تكلفة الانتهاء من تنفيذ دائرتين لنقل الطاقة بخط مطروح برج العرب بجهد ٢٢٠ كيلو فولت نحو ٢.١ مليار جنيه، فى مايو ٢٠٢٠، لزيادة الطاقة المصدرة إلى ليبيا.التعليم: تم افتتاح عدد من الجامعات فى سبتمبر ٢٠٢٠ وهى «الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة- الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة- مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان- الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب»، كما بلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء ٣ جامعات أهلية وهى «الملك سلمان- العلمين الجديدة - الجلالة»، ٤٠ مليار جنيه.مؤشراتقيمة طلبات الشراء التى جذبها طرح أكبر إصدار دولى للسندات المصرية بقيمة ٥ مليارات دولار، بلغت ٢٢ مليار دولار فى مايو ٢٠٢٠، بما يعكس ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى.تراجع العجز الكلى إلى ٧.٨٪ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى وفقًا لبيان ختامى مبدئى عام ٢٠١٩ ٢٠٢٠، مقارنة بـ٨.٢٪ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠١٨ ٢٠١٩، هذا إلى جانب تحقيق فائض أولى بنسبة ١.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى وفقًا لبيان ختامى مبدئى عام ٢٠١٩ ٢٠٢٠، بالإضافة إلى تراجع دين أجهزة الموازنة إلى ٨٦.٣٪ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وفقًا لبيان ختامى مبدئى عام ٢٠١٩ ٢٠٢٠، مقارنة بـ٩٠٪ كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠١٨ ٢٠١٩.زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو ٢٠٢٠ بنسبة ١٥.٤٪، لتصل إلى ١٦٧٢ شركة ومنشأة، مقارنة بـ١٤٤٩ شركة ومنشأة خلال الشهر نفسه من عام ٢٠١٩.تسجيل معدل تضخم الحضر تحسنًا ليصل إلى ٣.٤٪ فى شهر أغسطس ٢٠٢٠ منخفضًا عن مستويات ما قبل الأزمة حيث بلغ معدل التضخم ٧.٢٪ فى شهر يناير ٢٠٢٠.