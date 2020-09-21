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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:26 م
لافروف
لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده تدعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن، كما تؤيد مقترحات المبعوث الأممي للحل في اليمن.

وأكد لافروف في تصريحات خاصة لقناة "العربية" الفضائية مساء اليوم الإثنين من نيويورك، أن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج، بحثا استئناف تصدير النفط الليبي.

وأوضح لافروف، أن عدوان الناتو في 2011 تسبب في كارثة بليبيا، مؤكدًا أن ليبيا تتسبب في صداع فظيع لعدة جهات دولية.

وقال وزير الخارجية الروسي إننا تشاورنا مع تركيا لوقف النار في ليبيا، لافتًا إلى أن بعض الدول لا تريد انتهاء الأزمة الليبية.

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