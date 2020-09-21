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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على تردد قناة أون سبورت 2

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 09:05 م
قناة أون سبورت 2
قناة أون سبورت 2
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يبحث محبو كرة القدم والألعاب الرياضية متابعة القنوات الناقلة لمباريات كرة القدم وخاصة الدوري المصري وكرة القدم الاوروبية، بالتزامن استرجاع مباريات الدوري المصري الآن وأيضا الأوروبي يتساءل الكثير من محبي كرة القدم عن تردد قناة أون سبورت 2 ويتم تحديثها بشكل دوري لتتماشى مع كل ما هو جديد في القنوات الرياضية.

ويقدم لكم «الدستور» التردد الخاص بتردد قناة أون سبورت 2، حيث يهتم الجماهير العربية والمصرية من متابعي الكرة القدم المصرية بمشاهدة قناة أون سبورت 2 لمتابعة الدوري المصري بشكل حصري وبعض المباريات للفرق العربية في عدد من البطولات.

تردد قناة أون سبورت 2

عقب الإعلان عن عودة الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام لأكثر من شهر نتيجة الإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

القمرالصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح
نايل سات 10853 H 27500 56

البرامج ومتحتوى قناة أون سبورت 2.

تُقدم قناة أون سبورت 2 باقة مُميزة من البرامج التي يُقدمها ألمع نجوم الرياضة، بجانب المبارايات الهامة، وإليكم أبرز ما تُقدمه فيما يلي:

برنامج 180 ثانية.
برنامج العين الثالثة.
برنامج الدوري المصري.
برنامج ملعب أون.
برنامج ستاد مصر.
برنامج كالتشيو.

يذكر أن قناة أون سبورت 2 هي قناة مصرية رياضية تم إطلاقها في نهاية عام 2016، والتي حققت نجاحًا كواحدة من أهم القنوات الرياضية المفتوحة في مصر، والقناة الفضائية Time Sports التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال كأس الأمم الأفريقية 2019.

طالع: تردد قناة أون تايم سبورت على الأقمار الصناعية ON Time Sport

وتم افتتاحها خلال شهر أغسطس الجاري، وتعتبر أهم قناة رياضية في الشرق الأوسط، حيث لديها الإعلامي مصري وهو أحمد شوبير وأقوى المحللين المصريين، وتقدم قناة تايم سبورت، نخبة كبيرة من البرامج المميزة عبر تردد قناة أون سبورت الجديد 2020 من أحل تغطية كافة الأحداث الرياضية على مستوى العالم ولبس داخل مصر فقط، مستفيدة في ذلك من وجود نخبة الإعلاميين في العالم العربي.

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