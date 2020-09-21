«الصحة العالمية» تكشف عن خطورة احتكار «لقاح كورونا»

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، إن وباء كورونا هو أزمة عالمية غير مسبوقة وتتطلب استجابة عالمية غير مسبوقة.وأضاف أدهانوم في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، بمقر المنظمة الدولية في جنيف، أن اقتصار اللقاح على دول معينة لن يؤدي إلا إلى إدامة المرض وإطالة أمد التعافي العالمي.وشدد على أن العمل معًا من خلال المنظمة يضمن وصول عادل للجميع إلى اللقاحات المنتظرة، من أجل مصلحة كل بلد للسيطرة على الوباء وتسريع الانتعاش الاقتصادى العالمي.وأشار إلى أن الحكومات ومصنعي اللقاحات التزموا حتى الآن بمبلغ 1.4 مليار دولار للبحث والتطوير في مجال اللقاحات، وأن هناك حاجة ماسة إلى ما بين 700 إلى 800 مليون دولار أخرى لمواصلة دفع الجهود إلى الإمام، بالإضافة إلى 300 مليون دولار لتمويل تجربة التضامن الخاصة بالتجارب السريرية التي تشرف عليها المنظمة.وذكر أن تحالف جافي ومرفق كوفاكس جمعا حوالي 700 مليون دولار من الجهات المانحة السيادية والقطاع الخاص وغيرهما، وذلك مقابل هدف أولى يبلغ 2 مليار دولار من التمويل المطلوب بحلول نهاية العام الجارى.من جانبه، قال سيث بيركلى رئيس تحالف اللقاحات العالمى إن 64 من الاقتصادات ذات الدخل المرتفع قد انضمت إلى جهود المنظمة الرامية لتوفير لقاحات كورونا بينما من المنتظر أن تنضم 38 دولة أخرى إلى المنظمة خلال الأيام المقبلة وذلك مع وجود 92 اقتصادًا من الاقتصادات منخفضة الدخل المؤهلى للحصول على الدعم المالى اللازم لشراء اللقاحات من تحالف اللقاحات العالمى، وأن هذا يعنى أن إجمالى 156 اقتصادًا حول العالم الآن تمثل ما يقرب من ثلثى سكان الكوكب ملتزمون الآن آو مؤهلون لتلقى اللقاحات من خلال جهود المنظمة.وردًّا على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر الصحفى وحول ما نشره أحد المراكز البحثية الأمريكية بخصوص انتقال فيروس كورونا عبر الهواء قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة إن موقف المنظمة لم يتغير بهذا الشأن وإنها لم تر أي دليل حتى الآن ولكنها على اتصال مع هذا المركز للحصول ومناقشة ما لديه من معلومات.