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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مدحت شلبي على «أون تايم سبورتس»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:33 م
مدحت شلبي
مدحت شلبي
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أعلنت قنوات "أون تايم سبورتس" برئاسة أيمن سالم عن انضمام الكابتن مدحت شلبي إلى صفوف مقدمي البرامج والمعلقين على المباريات، وذلك إضافة إلى كوكبة نجوم القنوات الرياضية بمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وصرح المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة، بأن انضمام الكابتن مدحت شلبي إلى القنوات جاء بناءً على النجاح الذي أحرزته "أون تايم سبورتس" في الفترة الماضية وكذلك استعدادها للمواسم الكروية القادمة.
وأضاف صالح أن انضمام كابتن مدحت جاء بعد أن رفع زكى عبدالحميد عضو مجلس إدارة المجموعة تقريرًا عن خطط القنوات الرياضية بالمجموعة بصفته مكلفًا بذلك، والذى تضمن التوصية بإضافة كابتن مدحت وقد وافق مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى على ذلك وتم التوقيع.

وتعلن أون تايم سبورتس خلال الساعات القادمة اسم البرنامج وتفاصيله.

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