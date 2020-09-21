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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جامعة الدول تنظم ندوة حول تجربة الصين في الحد من آثار كورونا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:46 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
أ.ش.أ
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تنظم جامعة الدول العربية (إدارة العلاقات الاقتصادية بالقطاع الاقتصادي)، الندوة الرقمية حول تجربة الصين الرائدة في الحد من الآثار الاقتصادية لجَائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة بالصين، بعد غدٍ، عبر تقنية الاتصال المرئي «فيديو كونفرانس».

يشارك في هذه الفعالية ممثلون عن الحكومة الصينية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومنظمة العمل العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمركز العربي الإقليمي لتدريب وتنمية رواد الأعمال والاستثمار (يونيدو- البحرين)، والمنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.

أكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاقتصادية، أهمية انعقاد هذه الندوة في هذا التوقيت للاستفادة من تجربة الصين في الحد من التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا والاستفادة من التجربة الصينية الرائدة.

وتتناول الندوة تجربة الصين في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة بالصين ومنها قطاع الطاقة، والعمل والعمال، والتجارة والاستثمار، والبيئة والنفايات الطبية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص، والصناعة والملكية الفكرية، والزراعة، والسياحة والنقل، والاتصالات، والتعليم عن بعد.

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