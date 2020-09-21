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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار الكتب والوثائق تحيي ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 07:51 م
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
آلاء حسن
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بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة عن الزعيم الراحل.

يدير الندوة الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، رئيس اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب وتحدث فيها الدكتور السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد السابق لكلية الدراسات العليا الإفريقية بجامعة القاهرة وعضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، والدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقا، الدكتور أحمد الشربيني، خبير الشئون الإفريقية بمركز الدراسات والسياسات الاستراتيجية بالأهرام.

تعقد الندوة في الحادية عشرة والنصف من صباح الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 بقاعة على مبارك بمقر دار الكتب المصرية؛ كورنيش النيل – رملة بولاق - القاهرة.

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