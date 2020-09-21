دار الكتب والوثائق تحيي ذكرى وفاة جمال عبدالناصر

بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، ندوة عن الزعيم الراحل.يدير الندوة الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، رئيس اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب وتحدث فيها الدكتور السيد فليفل، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعميد السابق لكلية الدراسات العليا الإفريقية بجامعة القاهرة وعضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، والدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعميد كلية الآداب جامعة القاهرة سابقا، الدكتور أحمد الشربيني، خبير الشئون الإفريقية بمركز الدراسات والسياسات الاستراتيجية بالأهرام.تعقد الندوة في الحادية عشرة والنصف من صباح الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020 بقاعة على مبارك بمقر دار الكتب المصرية؛ كورنيش النيل – رملة بولاق - القاهرة.