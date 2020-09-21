نصائح لحث الأطفال على الكتابة مع بداية العام الدراسي

مع اقتراب موسم العام الدراسي الجديد، تُلاحظ الكثير من الأمهات أن أبناءهن عزفوا عن الكتابة ويحاولون التهرب منهن، لذا تحتاج الأمهات في ذلك الوقت إلى بعض النصائح التي يمكن أن تساعدهن في تحفيز أبنائهن للعودة للكتابة.يتحدث اليوم لـ"الدستور" الدكتور محمود شوقي الأخصائي التربوي في تعديل السلوك، عن كيفية تحبيب الأطفال في الكتابة ومساعدتهم على المذاكرة بعد تركها لفترة طويلة.يقول دكتور محمود: "يجب على الأمهات إعطاء أبنائهن مكافأة مادية أو حتى معنوية عندما يبدون استعدادهم للكتابة وتعزيز قدراتهم في هذا المجال، إذ تشكل المكافأة حافزا أساسيا للأطفال لكي يقوموا بأمر معين بسلاسة ويجب الحرص على تشجيعهم قدر الإمكان مستخدمين عبارات التقدير والإعجاب عندما يبرعون في إتمام واجبهم والكتابة بطريقة صحيحة".ويستكمل: "يجب على الأمهات أيضا دعوة الأطفال لمنافستهن في مسابقة للكتابة من وقت إلى آخر، فالاطفال يسعون إلى تقليد أمهاتهم في معظم المجالات، وتعتبر هذه الطريقة من أفضل الخطوات التي يمكن أن تحفزهم على الكتابة حتى لو كانوا يكرهونها ويفضلون التهرب منها، واختيارهن لوحة مميزة أو غيرها من الألعاب الكتابية إضافة إلى الأقلام الملونة ذات الشكل الملفت، مما سيحثهم تدريجيًا على الكتابة ولو بدافع التسلية أو حتى الرسم في المرحلة الأولى".ويضيف: "يجب تمامًا تفادي إجبارهم على الكتابة أو التعامل معهم بعصبية عندما يرفضون ذلك، بل الشرح لهم بهدوء أهمية الكتابة بالنسبة لهم وعرض المساعدة عليهم إذا كانوا يواجهون صعوبة معينة، ولهذه الخطوة تأثير إيجابي جدًا على موقف الأطفال السلبي من الكتابة وإتمام الواجبات المدرسية بشكل عام، ويجب دعوة أصدقائهم المقربين إلى المنزل وتزويدهم بأقلام ودفاتر مميزة ودعوتهم للكتابة والرسم ضمن أجواء ترفيهية ومسلية، مما سيدفعهم إلى الكتابة بسهولة أكبر".