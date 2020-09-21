جامعة المنيا تعلن مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

أعلنت جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي مواعيد الكشف الطبي للطلاب المقبولين بكليات الجامعة للعام الجامعي 20202021.وأكد «عبد النبي» أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد سيتم بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث وكذلك صالتي الأنشطة خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعي، على أن يتم إجراء الكشف الطبي على الطلاب المتخلفين عن الموعد المحدد بالجدول بالوحدات العلاجية كل حسب كليته.أضاف رئيس الجامعة أنه على الطلاب الذين يتم إجراء الكشف الطبي عليهم إحضار استمارة الكشف الطبي عليها صورته الشخصية ومختومة بختم شؤون الطلاب بالكلية وسداد مبلغ 100 جنيه للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من الداخل ومبلغ 200 جنيه للطلاب الوافدين وطلاب الثانوية العامة من الخارج على أن يتم السداد من خلال خدمة فوري ولا يسمح لطَلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة إجباريًا ويتم قياس درجة الحرارة لهم قبل الدخول للقاعة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع ومكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد- 19)، مع ضرورة إبراز الطالب للبطاقة الشخصية عند الدخول لإجراء الكشف الطبي.