تفاصيل لقاء نائب وزير البترول ومدير معهد البحوث لبحث التعاون

التقى اليوم الإثنين الدكتور ياسر مصطفى، مدير معهد بحوث البترول المصري، بالمهندس علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، بمقر هيئة الثروة المعدنية بصلاح سالم.وناقش الطرفان العديد من الموضوعات الهامة فى المجالات المشتركة لتحقيق الاستفادة القصوى بالنسبة للثروات التعدينية ومعهد بحوث البترول، كما تطرق اللقاء إلى العديد من المحاور المشتركة، وتبادل الرؤى والأفكار لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع التعدين فى مصر.وأعرب نائب الوزير عن تطلعه لرؤية ثمار هذا التعاون المشترك، والذي يأتي تنفيذًا لتوصيات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا بأهمية دعم وتشجيع البحث العلمى وربطه بالنواحي التطبيقية فى كل المراحل المختلفة للصناعة البترولية.