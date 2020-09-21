رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات توقع اتفاقية لتدريب رواد فضاء إماراتيين في «ناسا»

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:06 م
ناسا
ناسا
وكالات
طباعة
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن بلاده وقعت اتفاقية مع وكالة ناسا الأمريكية لتدريب رواد فضاء إماراتيين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "وام"، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة... والبقاء لمدد طويلة في محطة الفضاء الدولية".

وأضاف حاكم إمارة دبي، وهو أيضا مؤسس "مركز محمد بن راشد للفضاء": "التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا".

وتبذل الحكومة الإماراتية جهودا كبيرة لتطوير قدراتها في مجال الفضاء، وفي 25 سبتمبر 2019 أطلقت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" صاروخ "Soyuz-FG" إلى المحطة الفضائية والذي كان يحمل على متنه أول رائد إماراتي، هزاع المنصوري.

وفي 19 يوليو 2020 أطلقت الإمارات بنجاح "مسبار الأمل" نحو المريخ بعد وضعه على صاروخ ياباني من طراز "إتش-2 إيه" على منصة الإطلاق في أول مهمة عربية بين الكواكب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحية أحمد بسام زكي: خدرني واشترك مع صديقتي في اغتصابي

«أخطبوط الجماعة».. قصة الإخواني أحمد القاضي الذي شكل شبكات إرهابية في أوروبا

«محدش نزل».. «هاشتاج» للمصريين يسخر من فشل دعوات الإرهابية

«شوقى» يعلق على تطبيق المدارس الخاصة الحضور الكامل للطلاب

الصور

image description

تزايد الإقبال بأسيوط على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

العمل في المرحلة الأولى من المشروع القومي لتبطين الترع بأسيوط

image description

انطلاق «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بأسيوط

image description

وضع حجر أساس مدرستي «30 يونيو» و«التجاريين» الرسميتين للغات بأسيوط

image description

انتشال 4 جثث من تحت أنقاض منزل وبئر صرف صحى منهارين بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

«حشد وهمي».. تاريخ الإرهابية والمقاول الهارب في التظاهرات الفاشلة

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«ثورة فشنك».. إعلاميون مصريون يفضحون أكاذيب أبواق الإخوان

«وقعوا فى بعض».. الإخوان ينقلبون على المقاول الهارب: «أهطل وحرامى»

إنفوجراف

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

image description

أحمد حسن وزينب فى مصيدة النيابة (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

أيام زمان

كيف أجبرت أم كلثوم محمد عبدالوهاب على تلحين «ودارت الأيام»؟

قدم حجاب والأبنودي وساند أحمد زكي.. كواليس علاقة جاهين بالكبار

هدد بالانتحار وأرسل خطابات لعبدالناصر والسادات.. تفاصيل آخر أيام إسماعيل يس

«أدفعلك 10 جنيه لو مش معاكي».. جملة رفعت ماجدة قضية على تحية كاريوكا بسببها

نجم الساعة

«ثورة ضايعة يا ولاد الحلال».. تاريخ طويل من دعوات الإخوان الفاشلة

منوعات

تبدأ غدًا.. جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2020 لموظفي الدولة

رابط دليل مصروفات المدارس الحكومية والخاصة

تكريم أوائل الثانوية في «مدرسة أحمد عرابي» بعابدين الخميس

علامات على الأصابع تشير إلى الإصابة بسرطان الرئة

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الشكور» يُجازى بالكثير على القليل
د. منى حلمى
هل المرأة غير المتزوجة أكثر عرضة للمرض العقلى والنفسى؟
ماجد حبته
ثاروا فى جحورهم!
د.أحمد الخميسى
سعاد حسنى وخشم الست بدور
المزيد

الثقافة

تفاصيل الحالة الصحية للشاعر ممدوح المتولي

الأربعاء.. أحمد مدحت سليم يناقش «لقلبي حكايتان» بالنيل الثقافية

أحمد القرملاوي يناقش «ورثة آل الشيخ» على «النيل الثقافية»

نجوم الفن والثقافة يلتقون في حب رائد الاستعراضات الشعبية محمود رضا