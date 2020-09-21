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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قبرص تحبط فرض «الأوروبي» عقوبات على بيلاروسيا بسبب عدم تركيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:02 م
الأوروبي
الأوروبي
محمد عمر
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استخدمت دولة قبرص حق النقض "فيتو"، ضد فرض عقوبات على دولة بيلاروسيا بسبب تقاعس الاتحاد الأوروبي عن التعامل مع تركيا واتخاذ إجراءات مماثلة بحقها.

وفشل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لهم اليوم، في الاتفاق على العقوبات بحق بيلاروسيا بسبب الفيتو القبرصي، رغم أن زعيمة المعارضة البيلاروسية سفياتلانا تسيكانوسكايا دعت إلى رد شجاع ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، وفق صحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية.

وأدان وزير خارجية لاتفيا إدغارز رينكيفيكس، تصرفات قبرص، قائلًا إنها "ترسل إشارة خاطئة إلى البيلاروسيين ومجتمعاتنا والعالم بأسره".

وأشارت الصحيفة إلى أن وجهة نظر وزير خارجية لاتفيا تغفل تمامًا أن تركيا تنتهك بشكل مباشر سيادة قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، في حين أن بيلاروسيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولا تهدد أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة إن تركيا خففت من تصعيد عدوانها على اليونان من خلال سحب سفينتها البحثية والسفن الحربية من الفضاء البحري والجرف القاري لليونان، لكنها تواصل انتهاك السيادة القبرصية، مشيرة إلى أنه بسبب وقف التصعيد ضد اليونان، فإن الاتحاد الأوروبي يهمش قبرص ويركز على تمرير عقوبات ضد بيلاروسيا.

وعلى الرغم من التهديدات بمواجهة التداعيات، فإن قبرص، وهي واحدة من أصغر أعضاء الاتحاد الأوروبي، تصرفت تحت ضغط للحفاظ على موقفها بأن العقوبات ضد بيلاروسيا لا يمكن تمريرها ما لم تكن هناك عقوبات ضد تركيا.

وأكدت الصحيفة أن هذا التصرف القبرصي أثار استياء معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي الذين يريدون الاستمرار في سياسة الاسترضاء تجاه تركيا، لكنهم يعاقبون بيلاروسيا بشدة التي لا تشكل تهديدًا لأي عضو في الاتحاد الأوروبي.

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