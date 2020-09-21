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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4368 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:14 م
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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أعلنت بريطانيا تسجيل 4368 حالة إصابة جديدة بكورونا مقابل 3899 حالة أمس الأحد، حسبما ذكرت الحكومة على موقعها على الإنترنت.

وارتفعت الأعداد اليومية لحالات الإصابة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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