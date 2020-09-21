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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير العدل الأمريكي يهاجم السلطات القضائية بنيويورك وبورتلاند وسياتل

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:17 م
وزير العدل بيل بار
وزير العدل بيل بار
وكالات
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صنفت وزارة العدل الأمريكية بشكل رسمي مدن نيويورك وبورتلاند وسياتل كمناطق سلطة قضائية تسمح بالفوضى وذلك في خطوة يمكن أن تمنع تدفق الأموال الاتحادية إلى المدن الذي يقودها الديمقراطيون.

وقالت وزارة العدل اليوم إن هذه المدن سمحت باستمرار العنف وتدمير الممتلكات ورفضت اتخاذ إجراءات معقولة لوقف الأنشطة الإجرامية.

وقال وزير العدل بيل بار: "لا يمكن أن نسمح بتبديد أموال الضرائب الاتحادية عندما تكون سلامة المواطنين عرضة للخطر".

وتندرج هذه الخطوة في إطار رد إدارة الرئيس دونالد ترامب على المدن الديمقراطية التي كانت مسرحا لمظاهرات تطالب بالعدالة الاجتماعية والتي تحولت في بعض المرات إلى عمليات نهب وهجمات على ممتلكات اتحادية.

وألقى بار باللائمة على المدن الثلاث في ارتفاع معدلات أنواع معينة من الجرائم في نطاق سلطاتها القضائية.

وقال بار إن مدينة نيويورك شهدت قفزة في معدلات جرائم إطلاق النار بنسبة 177 بالمئة في يوليو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

وأضاف أن بورتلاند شهدت زيادة بنسبة 140 بالمئة في عدد حوادث إطلاق النار في الصيف مقارنة بالعام السابق.

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