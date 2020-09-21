جنوب سيناء تبحث افتتاح مشروعات تنموية وخدمية بطور سيناء

بحث خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، خلال ترؤسه اجتماع تنسيقي بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بطور سيناء، افتتاح حزمة من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة طور سيناء العاصمة.وتضمنت المشروعات التنموية والخدمية بالمدينة قبيل افتتاحها شارع 306 الذي يشمل 24 محلا تجاريا حضاريا يوفر 24 فرصة عمل مباشرة و96 فرصة عمل غير مباشرة لأهالي مدينة طور سيناء، وخيام لعرض المنتجات البدوية لأهالي مدينة الطور وزائريها، وميدان أفريقيا، وتطوير ورفع كفاءة مركز دعم وتمكين المرأة، وكورنيش المدينة، وميدان النصر، وشاطئ الفيروز، وممشي أهل مصر وعددًا من المشروعات الأخري.وشهد الاجتماع حضور اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، ونادر عشماوي سكرتيرعام المحافظة، ومجدي الوصيف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وفوزي همام مساعد المحافظ لمديريات الخدمات ومجالس المدن، ومحمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، ومديري عموم المديريات والإدارات والجهات المعنية.