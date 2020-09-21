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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

168 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات النواب بالإسكندرية

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:03 م
محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية الابتدائية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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شهدت محكمة الإسكندرية الابتدائية بمجمع المحاكم، تقدم 6 مرشحين محتملين جدد بأوراق ترشّحهم إلى لجنة تلقى الطلبات في اليوم الخامس، لانتخابات مجلس النواب 2020 حتى الآن.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إن المحكمة استقبلت، حتى الآن، 162 طلبًا من المرشحين المحتملين لمجلس الشعب في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، وسط اتباع جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة بفيروس كورونا، حيث يتم فحص الطلبات المقدمة.

وشهدت محكمة الإسكندرية الابتدائية زحامًا في أول أيام فتح باب استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث توافد عدد كبير من المرشحين الراغبين في التقدم بطلبات الترشح لخوض معركة الانتخابات.

من جانبه، قال المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية، إنه تم تخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين المتقدمين بأوراقهم لمجلس النواب، إضافة إلى تخصيص بوابة خارجية من جهة الكورنيش مخصصة لدخول المرشحين تسهيلًا عليهم لمنع التزاحم، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءًا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة التى سيتم استقبال فيها أوراق ترشحه، وهى الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعى ووضع علامات إرشادية من بداية دخول المبنى وقاعات انتظار.

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