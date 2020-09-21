بيل جيتس ينتقد عدم ظهور نتائح فحص كورونا خلال 24 ساعة

انتقد الشريك المؤسس لـ "مايكروسوفت" بيل جيتس اليوم الأثنين الوضع الحالي لاستجابة الولايات المتحدة لوباء فيروس كورونا "كوفيد -19"، وعدم ظهور نتائج اختبارات الإصابة خلال 24 ساعة بعد أكثر من ستة أشهر من ظهور الوباء.وقال جيتس - في تصريح له حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "من المشين، أنه حتى اليوم لا يحصل الأشخاص على نتائج اختباراتهم للإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة"، مشيرًا إلى أن القادة السياسيين والصحيين بحاجة إلى الإقرار علنًا بأن وضع الاختبار الحالي غير مناسب، وعليهم إيجاد طرق لجعل النظام أكثر كفاءة، منتقدا الطريقة التي عالجت بها الولايات المتحدة أزمة كورونا بشكل عام، قائلًا: "قمنا بعمل سيئ للغاية، ويمكنك فقط رؤية ذلك في الأرقام".يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت وفقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز" أكثر من 6.7 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا "كوفيد -19"، وما يقرب من 200 ألف حالة وفاة.