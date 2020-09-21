وصول جثمان الطفل ضحية الحرق والتنمر لمسقط رأسه بالمنيا

وصل مساء الإثنين، جثمان الطفل محمد أحمد عبد العظيم (9 سنوات) ضحية الحرق والتنمر الذي توفى متأثرًا بحروقه بعد قيام عدد من الأطفال بمدينة السادات، بالمنوفية حيث كان يعمل ويقيم والده وبصحبته الطفل بإشعال النيران في جسده، لمسقط رأسه بقرية أبو العودين التابعة لمركز بني مزار شمال المحافظة تمهيدًا لدفنه في مقابر الأسرة بقرية البهنسا.استقبل أهالي القرية جثمان الطفل وسط حالة من الحزن والغضب حيث طالبوا بضرورة محاسبة مرتكبي هذا الحادث البشع الذي راح ضحيته طفل برئ دون أي ذنب ارتكبه.ولقي الطفل محمد أحمد عبد العظيم مصرعه أمس، متأثرا بالحروق التي أثرت علي جسده ووصلت لنسبة 80% من الجسم، وبعد إجراء أكثر من 10 عمليات جراحية لـ«كحت» وترقيع للجسم بالمستشفى الجامعي بشبين الكوم، حيث قام عدد من الأطفال بإشعال النيران فيه بالبنزين بسبب تنمّرهم على عمل والده الذي يعمل في جمع الكراتين والأكياس البلاستيك من القمامة.