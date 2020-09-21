أمريكا تفرض عقوبات اقتصادية على علماء إيرانيين

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الاثنين، تطبيق عقوبات اقتصادية جديدة على علماء إيرانيين عملوا على حيازة مواد للبرنامج النووي.وأشارت التجارة الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة على طهران تشمل وزارة الدفاع وعلماء إيرانيين.من جانبه اعتبر وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن إيران تخرق قرارات دولية من خلال إيصال أسلحة محظورة إلى مجموعات مثل حزب الله والحوثيين.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تطبيق حزمة من العقوبات الجديدة على طهران.