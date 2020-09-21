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الإثنين 21 سبتمبر 2020 الموافق 04 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

كيفية الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية لمعرفة نتائج التنسيق

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:29 م
التنسيق
التنسيق
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يبحث طلاب المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة عن بوابة الحكومة الإلكترونية لمعرفة نتائج تنسيق الكليات الخاصة بهم، بعد انتهاء ملء طلبات الرغبات وبالتزامن مع تنسيق المرحلة الثالثة، ليتثنى لطلاب الثانوية العامة الالتحاق بكلياتهم.

وترصد «الدستور» طريقة معرفة نتائج التنسيق عبر الرابط الخاص ببوابة الحكومة المصرية.

كيفية الدخول على بوابة الحكومة الالكترونية 

1. الدخول عبر الرابط التالي
https:tansik.egypt.gov.egapplicationCertificatesThanwydefaultThanwy.aspx

2. اختيار نتائج التنسيق

3. اختيار نوع ومصدر شهادة الثانوية العامة

4. كتابة رقم الجلوس والرقم السري قم كتابة الكود واختيار التالي.

5. ستظهر بعد ذلك الرغبات التي تم اختيارها ونتيجة التنسيق.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ 110 آلاف طالب وطالبة.

وبدأ موقع التنسيق 2020 تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة اعتبارًا من يوم الخميس الماضى والذى يستمر في قبول تسجيل الرغبات على مدار 5 أيام حتى مساء اليوم الإثنين 21 سبتمبر.

وتقبل بوابة التنسيق الالكترونى 2020 تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على درجة الحد الأدنى للنجاح التى تبلغ 205 درجة بنسبة 50%، وذلك للطلاب المتبقين من المرحلتين والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى من مرحلة الثانوية العامة.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020

يدخل الطالب أو ولي الأمر على بوابة الحكومة المصرية من خلال موقع التنسيق من الرابط التالي
https:tansik.egypt.gov.egapplicationmain.aspx?Certificate=1

ثم يختار مصدر الشهادة الحاصل عليها

وبعد ذلك يكتب رقم الجلوس الخاص به والرقم السري والرقم التأكيدي

وذلك لمعرفة نتيجة تقليل الإغتراب، حيث أعلنت الحكومة أنه سيتم الكشف عن تفاصيل نتيجة تقليل الإغتراب من خلال موقع الخاص ببوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت، خلال الساعات المقبلة.

شروط تقليل الاغتراب 2020

- يشترط أن يكون التحويل إلكتروني، حيث إن التحويل الورقي لم يعد متاح في الوقت الحالي.

- في حالة التحويل للكليات المناظرة، يشترط أن تكون الكلية الجديدة التي يرغب الطالب في التحويل لها موجودة ضمن النطاق الجغرافي "أ" بالنسبة للطالب.

- في حالة التحويل للكليات غير المناظرة، يشترط أن يكون الطالب

- قد تحصل على الحد الأدنى للقبول في الكلية المحول لها.

- خطوات الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب .

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