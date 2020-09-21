فض التجمعات وإخلاء شواطئ العجمي غرب الإسكندرية

وجّه السيد موسى، رئيس حى العجمي غرب الإسكندرية، باستمرار الحملات على شواطئ العجمى، لردع المخالفين ومتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بغلق الشواطئ العامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وشن حي العَجمي تحت إشراف سكرتير عام الحى، لمتابعة تنفيذ القرار، حيث قام مدير شواطئ العجمى بالمرور على شاطئ البيطاش، وشاطئ شهر العسل، وتم فض التجمعات وإخلائها من الرواد والتنبيه بضرورة الالتزام بقرار إغلاق الشواطئ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كان اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أكد أن حملات الإدارة مستمرة على الشواطئ في محاولات جادة لإخلائها من المواطنين تنفيذًا للقرارات الصادرة بإغلاقها وأيضًا، حفاظًا على أرواحهم بسبب عدم توافر خدمات الإنقاذ.